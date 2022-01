Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Eleonora?

Nuove esterne per Luca Salatino nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi su canale 5? Superata la delusione per la scelta di Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani, Luca Salatino ha accettao l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono. L’ex corteggiatore ha già rotto il ghiaccio con le prime esterne. Tra le ragazze che si sono presentate all’appuntamento con lui spicca Eleonora con cui ha già fatto la prima esterna. “Mi ha fatto strano avvicinarmi così a una ragazza e abbracciarla”, ha ammesso Luca dopo essere uscito con Eleonora.

Al centro dello studio di Uomini e Donne, tuttavia, Luca non ha nascosto di essere stato piacevolmente colpito non solo dalla bellezza di Eleonora, ma anche dai suoi modi di fare. “Bella, mi piace sia fisicamente e anche nei modi. Io sono imbranato proprio di mio. Sono un ragazzo che va molto a sensazioni iniziali”, ha aggiunto il tronista.

Luca Salatino, percorso in salita a Uomini e Donne

Dopo aver provato molto interesse per Roberta Ilaria Giusti, per Luca Salatino non è facile affrontare l’avventura da tronista. L’incontro con Eleonora, tuttavia, lo ha colpito e nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5 potrebbe aver deciso di uscire ancora con lui. In studio, tuttavia, sono diverse le ragazze pronte a conoscere Luca. Il tronista avrà scelto di dare una possibilità a tutte?

Schietto e sincero, l’atteggiamento di Luca da tronista sta conquistando consensi esattamente com’era accaduto durante la sua avventura da corteggiatore. Il percorso, tuttavia, è appena iniziato e appare ancora in salita.

