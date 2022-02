Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su Eleonora: “Hai omesso…”

Luca Salatino continua ad avere dei dubbi su Eleonora, la corteggiatrice sulla quale, nelle scorse puntate, erano arrivate delle segnalazioni come aveva svelato Maria De Filippi. Nella puntata in onda ieri, di fronte ai dubbi di Luca, Eleonora aveva invitato il tronista a decidere se continuare a conoscerla o meno. Di fronte alle spiegazioni e alle lacrime di Eleonora, Luca Salatino aveva deciso di mettere da parte tutti i dubbi tornando a fidarsi di lei. Nella puntata in onda oggi, giovedì 3 febbraio, però, Maria De Filippi, chiamando al centro dello studio il tronista, svela che dopo la puntata di ieri, Luca ha voluto rivedere Eleonora avendo ancora dei dubbi.

“Quello che lui legge sono cose diverse rispetto a quello che Eleonora gli ha detto quindi non crede totalmente a tutto”, sono state le parole di Maria De Filippi. In esterna, Luca spiega di avere tanti dubbi. “Mi hai omesso delle cose e mi chiedo per cui non mi hai detto determinate cose”, puntualizza Luca. “Molte cose non me le ricordo“, spiega Eleonora a cui Luca chiede di essere sincera.

Luca Salatino controlla il telefono di Eleonora a Uomini e Donne

Luca Salatino, in esterna, chiede così di poter vedere il telefonino. “Perchè ci sono solo messaggi di dicembre?”, chiede il tronista. “Perchè ho cambiato il numero di telefono. Comunque queste cose a me non piacciono”, commenta la corteggiatrice. “Tieni, non lo guardo più”, ribatte il tronista. “La tua reazione non è quella di una persona tranquilla e serena. Non mi hai aiutato a togliermi i dubbi”, aggiunge il tronista andando via dall’esterna.

“Su whatsapp le conversazioni partono da ottobre perchè ad ottobre ho cambiato numero e la redazione lo sa“, spiega Eleonora in studio. “Ma non ci sono conversazioni. Da ottobre non hai più inviato messaggi?”, chiede il tronista. “Eleonora è arrivata un’altra segnalazione che vorrebbe parlare direttamente con Luca senza essere ascoltata“, annuncia poi Maria De Filippi. Luca, con gli auricolari, in studio, parla al telefono con la persona della segnalazione. Con Luca, anche Gianni Sperti ascolta la conversazione telefonica. Dalla telefonata si evince la presenza di un’altra persona nella vita di Eleonora quando ha cominciato il percorso. La corteggiatrice risponderà nella prossima puntata.

