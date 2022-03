Luca Salatino, Uomini e Donne/ Porta in esterna Soraia e fa infuriare Lilly

Luca Salatino continua il suo percorso a Uomini e Donne portando in esterna ragazze nuove, ma anche le corteggiatrici che, sin dal primo giorno, hanno attirato le sue attenzioni. Nella puntata di Uomini e Donne del 3 marzo, dopo il momento dedicato ad Ida Platano che ha deciso di chiudere la storia con Alessandro, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Luca che ha portato in esterna Soraia. Prima di mandare in onda l’esterna, Maria De Filippi concede la parola a Lilli.

Ida Platano chiude con Alessandro a Uomini e Donne/ "Gli ho concesso l'esclusiva ma…"

“Perchè non mi hai portato in esterna visto che hai detto che sono l’unica che ti ha preso mentalmente?”, chiede la corteggiatrice che sperava di vedere il tronista in esterna. “Sei la ragazza che ho portato più volte in esterna e ritengo giusto di conoscere anche altre ragazze. Avevo bisogno di conoscere Soraia sotto un altro lato e non solo estetico”, spiega il tronista.

BIAGIO DI MARO, UOMINI E DONNE/ "Con Stella feeling immediato, c'è stato un bacio"

Luca Salatino e Soraia: esterna profonda a Uomini e Donne

Luca Salatino non ha mai nascosto di essere fortemente attratto da Soraia di cui vuole conoscere anche la parte più profonda. In esterna, la corteggiatrice si presenta in pigiama e, tra una battuta e l’altra, il tronista e Soraia si ritrovano a parlare dei rispettivi genitori. “Chi ti ha regalato questa?”, chiede Luca notando una collana.

“Mia madre”, risponde la corteggiatrice che, poi, svela di essere cresciuta con i genitori separati sin da quando aveva tre anni. Anche il tronista apre il proprio cuore a Soraia parlandole del rapporto con il padre che non sarebbe molto affettuoso. “Mi ha insegnato l’importanza del lavoro e mi ha trasmesso la passione per il pugilato”, dice il tronista che, in studio, conferma di aver apprezzato l’esterna fatta con Soraia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Luca tra Soraya e Lilly

© RIPRODUZIONE RISERVATA