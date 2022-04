Luca Salatino, Uomini e Donne/ Soraia non lo bacia: “Mi fa schifo…”. Poi con Aurora…

Luca Salatino e il mancato bacio con Soraia a Uomini e Donne

Scelta ancora lontana per Luca Salatino che, nella puntata di Uomini e Donne del 20 aprile, discute con Soraia per un mancato bacio e litiga duramente con Lilli per le mancate attenzioni della corteggiatrice. Al centro dello studio, dopo aver rivisto l’esterna con Soraia, Luca chiede il motivo per cui non l’ha baciato. “Mi fa schifo baciarti dopo aver visto il bacio con Aurora“, ammette Soraia che aggiunge di temere Aurora vedendo Luca molto preso da lei.

Aurora, poi, discute con Soraia. “Come fai a sapere le persone che frequento e a vedere le mie storie se mi hai bloccata?”, chiede la corteggiatrice. “Non ti ho bloccata, ma sono contenta che tu ti rivolga a me qui e non su Instagram”, replica Soraia facendo riferimento ad una storia che Aurora ha ammesso di aver pubblicato puntualizzando, però, che non era rivolta a lei.

Luca Salatino e la lite con Lilli

Luca Salatino, poi, litiga con Lilli che, seduta accanto ad Aurora, chiede a Soraia perchè parla di lei in esterna. A rispondere, però, è Luca: “Finalmente mi rivolgi qualche attenzione. Non mi guardi, balliamo e resti lì seduta mentre scendono solo Aurora e Soraia”, sbotta il tronista. “Non scendo perchè mi sento ridicolo”, risponde Lilli che spiega di essere convinta di non piacergli abbastanza.

Dopo un botta e risposta durante il quale Luca cerca di far capire di aver bisogno di ricevere attenzioni da Lilli, quest’ultima promette d’impegnarsi a cancellare le proprie insicurezze.

