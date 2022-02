Luca Salatino, Uomini e Donne/ Soraya sarà la scelta? Il dettaglio in esterna…

Dopo una prima esterna di conoscenza nel corso della quale Luca Salatino aveva ammesso di essere molto attratto da Soraya, il tronista di Uomini e Donne ha deciso di portarla nuovamente in esterna. Soli, nonostante la presenza delle telecamere, Luca e Soraya hanno trascorso dei momenti piacevoli insieme. Tra i due non sono mancati gli abbracci e i baci anche se il tronista, almeno per il momento, ha evitato di baciarla sulle labbra. L’attrazione, tuttavia, è molto evidente.

Sul divano, Luca non nasconde di essere molto preso fisicamente dalla corteggiatrice non nascondendo neanche le reazioni involontarie del suo corpo. “Sei molto femminile”, ammette il tronista che prova anche un minimo d’imbarazzo ad avere Soraya a pochi centimetri da lui. Dopo aver rivisto l’esterna, in studio, Luca conferma tutto ciò che aveva detto in precedenza sulla corteggiatrice.

Luca Salatino e Soraya, feeling sempre più evidente

Tra Luca Salatino e Soraya l’attrazione sta crescendo sempre di più. In studio, il tronista non nega ciò che prova quando è accanto alla corteggiatrice al punto da far fatica ad ascoltarla quando parla. Il tronista, inoltre, non nega l’attrazione e aggiunge: “E’ una cosa bella2, trovando l’approvazione di tutti.

Il rapporto che sta nascendo tra Luca e Soraya piace anche al pubblico di Uomini e Donne che vede entrambi sinceri e schietti. Senza peli sulla lingua, Luca sta affrontando senza filtri il suo percorso sul trono e appare deciso ad uscire dallo studio di Uomini e Donne con un amore. Sarà Soraya, dunque, la ragazza giusta?

