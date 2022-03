Luca Salatino, Uomini e Donne/ Tra Soraia e Lilly, esterna con Alessandra e…

Nuove corteggiatrici in arrivo per Luca Salatino? Schietto e sincerto, il tronista di Uomini e Donne sta affrontando il percorso per trovare l’amore con serenità vivendosi tutte le emozioni che prova con le corteggiatrici, ma evitando di bruciare le tappe. Dopo aver corteggiato molto Roberta Ilaria Giusti che, però, gli ha perferito Samuele carniani, Luca ha deciso di rimettersi subito in gioco accettando il trono di Uomini e Donne. Tra le tante corteggiatrici, pur provando molta attrazione fisica per qualcuna, Luca non ha ancora trovato la ragazza che gli fa battere realmente il cuore.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° marzo: la giornata ideale di Gemma...

Il suo percorso, probabilmente, finirà a maggio quando si concluderà la stagione attualmente in corso di Uomini e Donne. Per lui, dunque, arriveranno nuove ragazze? Il tronista chiederà nuove corteggiatrici?

Soraia è la corteggiatrice preferita di Luca Salatino?

Tra le corteggiatrici di Luca Salatino, Soraia e Lilly sono quelle che hanno conquistato immediatamente le attenzioni di Luca ci sono sicuramente Soraia e Lilly. Per la prima, in particolare, il tronista non ha nascosto di provare una forte attrazione fisica al punto da aver fatto fatica a starle lontano in esterna.

Teresa Langella problemi di salute dopo vaccino/ Uomini e Donne "Oggi visite mediche"

Con Lilly, invece, pur essendoci l’attrazione, non sono mancate le incomprensioni dovute ad un bacio che Luca ha deciso di non darle non volendo rovinare il momento. Il tronista, infatti, ha spiegato di voler vivere intensamente tutte le emozioni senza bruciare le tappe per non rovinare il rapporto con nessuna delle ragazze. Riuscirà a resistere o nelle prossime puntate si lascerà andare baciando una delle sue corteggiatrici?

LEGGI ANCHE:

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA TORNANO A UOMINI E DONNE/ "Da 4 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA