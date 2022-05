Luca Salatino verso una scelta obbligata a Uomini e Donne?/ Dopo l’addio di Aurora…

Luca Salatino, chi sarà la scelta tra Lilli e Soraia?

Grande attesa per la scelta di Luca Salatino che potrebbe arrivare domani nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne annunciata dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Alla corte di Luca Salatino sono rimaste solo Soraia e Lilli. Aurora Colombo, infatti, ha deciso di lasciare la trasmissione non vedendo da parte di Luca una predisposizione nei suoi confronti. Dopo la decisione di abbandonare il programma, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Mondo24”, Aurora ha spiegato che, se non fosse andata via, sarebbe stata la scelta di Luca.

Sara e Gianluca, Uomini e Donne/ "La differenza d'età mi fa paura": Maria De Filippi…

Sin dalla prima esterna, Luca Salatino aveva mostrato una forte attrazione fisica e mentale nei confronti di Aurora la quale è sicura che, ora, Luca si ritroverà a fare una scelta “obbligata” tra Lilli e Soraia. Tra le due, inoltre, Aurora pensa che Luca possa scegliere Soraia. A credere che il tronista avrebbe scelto Aurora è anche un’ex tronista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, lite con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Sei un buffone..."

Roberta Ilaria Giusti, il pronostico sulla scelta di Luca Salatino

L’ex tronista di Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti che ha trovato l’amore in Samuele Carniani che ha scelto al termine del suo percorso sul trono preferendolo proprio a Luca Salatino, rispondendo alle domande dei fan, ha commentato l’ormai imminente scelta di Luca. Anche secondo Roberta, qualora Aurora non fosse andata via, sarebbe stata sicuramente la scelta del suo ex corteggiatore.

“Ero convinta che avrebbe scelto Aurora e sono convinta anche adesso che, se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la scelta, lui era proprio partito per lei. Per come stanno le cose a oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraia”, ha fatto sapere la Giusti su Instagram come riporta il portale Gossip e Tv.

RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Mariagrazia: "Non sono andata oltre e lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA