Luca Salatino, vicino alla scelta a Uomini e Donne/ L’ultimatum di Soraia

Luca Salatino: Soraia lo mette con le spalle al muro

Dopo la pausa del weekend e l’Anniversario della liberazione d’Italia, oggi, martedì 26 aprile, torna Uomini e Donne come sempre alle 14. 45 su Canale 5. Riflettori puntati sul trono classico e in particolare su Luca Salatino. In studio verrà mostrata l’esterna del tronista romano con la corteggiatrice Lilli Pugliese, al termine dell’uscita i due si scambieranno un bacio appassionato. Le immagini innescheranno una reazione molto forte in Soraia Allam: la corteggiatrice dirà di essere molto delusa dal tronista, aggiungendo di non credere ai sentimenti che lui ha detto di provare per lei. Luca e Soraia discuteranno a lungo e la corteggiatrice affermerà di non voler più baciare più l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, se continuerà ad essere così intimo anche con le altre ragazze.

Uomini e donne, Aneta dimentica Armando con Diego/ La coppia esce dallo studio

Luca Salatino: pronto alla scelta? Il messaggio di Matteo Ranieri

Luca Salatino si avvicina a grandi passi verso la scelta, tanto che anche l’ex tronista Matteo Ranieri, lo ha invitato a non perdere tempo. Trascorso quasi un mese dalla sua scelta, il tronista genovese ha condiviso sui social un video che lo ritrae insieme al suo amico nonché compagno di trono a Uomini e Donne. I due ragazzi hanno stretto un rapporto profondo e sincero, tanto da condividere la casa a Roma: “Lo sai sono un nostalgico. Ti sto aspettando. Muoviti”, ha scritto Ranieri. Quando Matteo Ranieri lo scorso 31 marzo ha compiuto la sua scelta – Valeria Cardone – Luca Salatino ha scritto una lettera all’amico: “Sono onorato di averti avuto spalla a spalla in questo percorso perché probabilmente nessuno più di noi sa quanto possiamo essere simili. Così diversi nelle reazioni, nel rapportarci, siamo uguali nei valori e nell’animo”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 aprile: un nuovo bacio per LucaKarina Cascella Vs Ida Platano di Uomini e Donne/ Piovono accuse: "Pur di stare lì…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA