Luca Sardella: “GF Vip? Porterei una pianta a ogni concorrente”/ “Devono calmarsi…”

Luca Sardella, storico pollice verde della tv, è intervenuto a “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre 2022. Nel corso della trasmissione condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang, Sardella ha esordito dicendo di essere arrivato a Milano in età molto giovane e di avere trascorso la prima notte in compagnia di un clochard nella metropolitana del capoluogo meneghino, dormendo a terra sui suoi cartoni.

Da quel momento, il giovane Luca iniziò a sgomitare per affermarsi e riuscì a coronare il suo sogno: “In città ho incontrato Ornella Vanoni che mi ha presentato i produttori musicali, da lì ho cominciato a fare musica e ho vinto il Cantagiro. Poi Pippo Baudo aveva le formiche che non morivano mai nel suo giardino e io sono riuscito nell’opera completa di disinfestazione. Lui ha ricambiato presentandomi a Domenica In, ma mi disse di diventare un personaggio riconoscibile di giorno e di notte. Allora abbiamo pensato a una coppoletta siciliana da portare sempre. La tolgo solo in chiesa, per dormire e sotto la doccia”.

LUCA SARDELLA: “ENTREREI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP PER DONARE PIANTE”

Nel prosieguo del suo intervento su Rtl 102.5 News, Luca Sardella ha rivelato che entrerebbe nella Casa del Grande Fratello Vip per donare una pianta a ciascun concorrente di questa edizione, visto il clima acceso che ha accompagnato il reality show in queste prime settimane: “Le piante farebbero bene ai concorrenti che hanno i bollenti spiriti – ha detto Sardella –. Una pianta serve proprio a calmare quelli che hanno il cervello più focoso. Quale pianta darei? Una yucca, il classico tronchetto che si tiene in casa e che si dice che porti felicità”.

Infine, un annuncio da parte di Luca Sardella: “Come sapete, ho scritto la canzone dello spot di un amaro molto popolare. Adesso, per Striscia la Notizia, insieme a Cheope, ho scritto ‘Le Veline’, brano sul quale le veline eseguiranno il loro classico stacchetto”.











