Luca Sardella ha intascato 57 mila euro dagli sponsor?/ Lui: “Sono solo fandonie”

Luca Sardella accusato dalla casa produzione Clodio Management, la società che dal 2015 al 2018 ha prodotto i programmi “Il pollice verde sono io” in onda su La7 e “Parola di pollice verde” su Rete 4. L’accusa è la seguente: Luca Sardella e la figlia Daniela, al momento non indagata, avrebbero intascato 57 mila euro da alcuni sponsor. La diatriba riguarda il fatto che la produzione di entrambi i programmi, stando a quando detto dalla casa di produzione Clodio Management, si sarebbe dovuta pagare proprio con i soldi degli sponsor così distribuiti: 4% dalla Comunicando, il 20% da Luca Sardella e il 76% dalla Clodio Management. Il problema sta nel fatto che buona parte di questi soldi sono rimasti alla Comunicando srl e, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Luca Sardella e la figlia Daniela avrebbero prelevato le “copie originali di 150 puntate e dei filmati registrati ma non ancora utilizzati, la documentazione di redazione, scalette puntate, contatti di aziende sponsor”.

Luca Sardella si difende: “sono stato archiviato in pochi giorni”

In sua difesa la figlia di Luca Sardella ha detto: “la Clodio non ha la possibilità di utilizzare quei supporti, non ne dispone i diritti, poiché si tratta di diritto di immagine ed è strettamente personale, ma non è mai stato richiesto ed è a loro disposizione. Un’altra diatribe riguarda la canzone dell’Amaro del Capo scritta proprio da Sardella ed edita dalla Clodio; la casa di produzione accusa il conduttore con la coppola di aver riprodotto la stessa musica e testa in un altra canzone. Sardella però si è difeso dalle pagine de Il Fatto Quotidiano: “tutto falso, sono loro che devono dei soldi a me. E anche sulla musica dell’Amaro del capo solo fandonie”. Intanto va detto che il pm Varone ha chiesto l’archiviazione del caso con Sardella che ha precisato: “sono stato archiviato in pochi giorni , anche perchè come artista con la Clodio Management io non avevo alcun contratto in esclusiva”. In realtà un contratto esisteva ed è stato registrato il 4 agosto del 2015. Cosa succederà?

