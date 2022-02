Luca Sardella/ “Ho creato una rosa per Papa Francesco: si chiama Bergoglio come lui”

Il celebre conduttore Luca Sardella è stato ospite della trasmissione Trends & Celebrities andata in onda su Rtl 102.5 News nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio e condotta da Giovanni Antonacci e Francesco Fredella. Il mitico agronomo riconoscibile dal suo tradizionale e immancabile cappello, proprio in merito al suo accessorio ha raccontato un aneddoto interessante: “Anche il Papa appena ha visto il mio cappellino mi è venuto incontro ed ha detto ‘guarda che anche al buio di notte di riconoscerei'”. Sardella ha infatti svelato di aver creato una rosa insieme alla figlia Daniela: “L’ho fatta ibridare dopo tanto tempo e infatti ho detto al Papa ‘Cara Santità questa rosa viene dopo tanti matrimoni’ e lui mi ha detto ‘Si, ma ai matrimoni bisogna fare attenzione'”.

Questa rosa che è venuta fuori dopo circa un anno: “rappresenta l’anima, la vita”, ha aggiunto Sardella entusiasta, “pensa che è una rosa che ha le spine nella parte bassa ma non nella parte alta. E’ un po’ particolare, come la vita. Fatta di spine ma anche di gioie”. La rosa in questione ha un’altra particolarità: ha cento petali ed ha numerose sfumature che vanno dal giallo al rosa, “come le sfumature dell’anima”.

Luca Sardella e la rosa speciale creata per Papa Francesco

A Papa Francesco, secondo quanto svelato da Luca Sardella nel corso del suo intervento radiofonico, per il momento avrebbe portato solo le foto della sua rosa, non essendo il periodo, “però già con il titolo ed il brevetto che appartiene alla Chiesa e si chiama Rosa Bergoglio come si chiama lui. E’ una rosa veramente particolare”. A maggio andranno con le rose ed il Papa gli avrebbe promesso una intervista.

Luca Sardella ha poi svelato anche altri dettagli di Papa Francesco, definendolo “una persona dolcissima, straordinaria” e si sarebbe complimentato per lui per essere riuscito a far avvicinare i giovani alla botanica ed alla natura. Ma come nasce la rosa creata per Papa Francesco? “Questa rosa è stata scelta perché è molto rustica, che ha bisogno di pochissime cure. Solitamente la rosa ha bisogno di tanta acqua. Non è vero che dura solo un mese ma questa rosa durerà fino a prima di Natale perché la curerò io personalmente”, ha precisato l’esperto.

