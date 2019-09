Luca Serena e Cecilia Destefanis/ Coppia già in crisi? (Matrimonio a prima vista)

Luca Serena e Cecilia Destefanis potrebbero non andare molto lontano con la loro relazione. La coppia di Matrimonio a Prima Vista sarà presente nell’ultima puntata prevista su Real Time per oggi, mercoledì 25 settembre 2019, e ne succederanno davvero delle belle. Secondo alcune voci di corridoio infatti vivranno un vero e proprio scontro, che potrebbe spingere uno dei due a chiudere il rapporto. Un vero peccato per tutti i fan che contavano sul lieto fine almeno per la loro coppia, dato l’inizio molto promettente. Forse la passione è stata fin troppa? Di sicuro veloce, frettolosa, proprio come il crollo successivo. Fra i nei della loro love story troviamo senza dubbio l’insicurezza di Federica, incapace di allontanarsi dalle sue paure e sempre attenta a controllare il pensiero di Luca. “Se non durano loro due, figuriamoci gli altri”, scrivono alcuni spettatori sui social, convinti che solo Luca e Cecilia abbiano davvero la possibilità di concludere quest’esperienza televisiva in modo positivo. Non tutti però sono d’accordo: la Destefanis potrebbe boicottare ancora una volta il suo rapporto con lo sposino, alla ricerca di un fantomatico difetto che finora sembra proprio non essere riuscita a trovare.

Luca Serena e Cecilia Destefanis, Matrimonio a prima vista: niente rose e fiori

Non è tutto rosa e fiori fra Luca Serena e Cecilia Destefanis, vittime di loro stessi e di un equilibrio che non ancora riusciti a trovare. Matrimonio a prima vista intanto volge al termine e la coppia sembra non essere riuscita a tornare ai presupposti felici delle prime puntate. “Prima ho avuto un blocco e non sarà l’ultimo”, ha detto Luca durante l’episodio della settimana scorsa, dopo aver fatto notare alla sposina di essersi impegnato con tutto se stesso per far funzionare il loro rapporto. Lo dimostra anche la sua decisione di andare a Roma per vivere appieno questa esperienza, anche se Cecilia alla fine ha frainteso tutto e in qualche modo ha rovinato i tentativi di lui di trascorrere dei giorni meravigliosi. “Preferisco che ci mandiamo a quel Paese, ma che esca davvero qualcosa di reale”, dice invece lei, chiedendogli anche di non avere paura delle sue reazioni. La Destefanis ha promesso di controllarsi, soprattutto dopo aver visto quale effetto negativo abbiano avuto su Luca. La prova di convivenza nel frattempo ha ottenuto riscontri positivi e negativi allo stesso tempo: da quale parte penderà la bilancia alla fine?

Luca Serena e Cecilia Destefanis: già tutto finito?





