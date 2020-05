Luca Serianni/ Il prof de La Sapienza “Appena possibile si torni in classe” (Maestri)

Pubblicità

La letteratura è il mondo di Luca Serianni: l’ordinario di Storia della lingua italiana a La Sapienza di Roma parlerà in particolare della Divina Commedia e di Dante Alighieri. L’appuntamento è con #Maestri per il primo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio 2020, su Rai Cultura. In particolare, lo studioso parlerà di come l’autore fiorentino sia riuscito a unire cielo e terra grazie al suo capolavoro e abbia rappresentato sia la realtà sia l’ultraterreno. L’iniziativa continua a seguire le orme della didattica a distanza: Serianni ha già manifestato il suo consenso pochi giorni fa. “La didattica a distanza resterà sicuramente una possibilità in più di fare lezione, ma non dobbiamo pensare che possa sostituire quella di presenza”, ha detto a Risorgimento Digitale, Maestri d’Italia, “È inimmaginabile, soprattutto per la scuola primaria. Appena possibile, in condizione di sicurezza, bisogna tornare alla didattica in presenza, perché il guardarsi negli occhi è fondamentale per una comunicazione efficace”. Non si tratta ovviamente di un sostituto effettivo dello studio fra i banchi di scuola: l’augurio dell’ordinario è che presto tutti gli studenti possano ritornare alla normalità.

LUCA SERIANNI E LA SUA PROPOSTA SULL’ESAME DI MATURITA’

Il nome di Luca Serianni è ormai considerato uno dei baluardi della cultura italiana. Il professore emerito dopo tutto si è conquistato un posto sul podio nel mondo della letteratura e non manca occasione di condividere analisi e proposte. Una delle ultime risale a quasi un mese fa, quando il linguista ha parlato della possibilità di fare una Maturità che comprenda un solo esame orale con quattro materie e che il punteggio sia di 50 sul totale di 100. "Sarà una Maturità emergenziale. Ma gli studenti ora pensino a dare il massimo", ha detto invece tempo fa a La Repubblica, "Sarà un esame semplificato, inevitabile che sia così, ma significativo anche se richiederà una riduzione dell'impegno. Tutto il Paese è in emergenza, anche i ragazzi, che nelle restrizioni in casa soffrono di più, sono chiamati a fare la loro parte: studiare, concentrarsi sulla prova, in qualsiasi forma sarà, e dare il meglio di sé". Dopo tutto secondo Serianni semplificare troppo la Maturità sarebbe voluto dire privarla anche del suo valore. I voti servono proprio per distinguere i meritevoli e questo non andrà a discapito del rito simbolico in cui gli studenti passeranno dagli anni della giovinezza a quelli dell'età adulta.



