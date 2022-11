Luca Sguazzini, chi è e come sta dopo l’ischemia cerebrale/ Ex di Ballando con le stelle: Milly Carlucci…

Luca Sguazzini, come sta l’ex concorrente di Ballando con le stelle dopo l’ischemia cerebrale?

Qualche giorno fa la pagina Ballandoconlestelleblog ha annunciato una terribile notizia riguardante uno degli ex concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci. Si tratta di Luca Sguazzini, modello e grande amante dei viaggi che ha partecipato al programma nel 2016 in coppia con Veera Kinnunen. L’uomo ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale ed è ora in ospedale. La pagina ha fatto inoltre sapere che è vivo ma che chiaramente deve rimanere sotto costante osservazione e monitoraggio.

La notizia risale, come detto, ad alcuni giorni fa, cosa che porta a chiederci come stia ad oggi Luca Sguazzini e se, dunque, ci siano novità rilevanti sulla sua salute. A farlo sapere nelle ultime ore è stato proprio il modello, postando sul suo profilo Instagram una foto che fa ben sperare.

Luca Sguazzini, come sta oggi?

“Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi” ha scritto Luca Sguazzini tra le sue storie Instagram a corredo di una foto che lo mostra ancora nel letto d’ospedale ma, comunque, sorridente. Accanto a lui si vede la compagna Sara Bertagnolli che qualche mese fa lo ha reso padre di una bambina. “Grazie amici belli. Sto combattendo. Spero che presto torneremo a viaggiare insieme”, ha ancora scritto lui che in questi giorni sta affrontando una serie di esami più specifici per comprendere meglio la natura dei suoi problemi di salute. E chissà che oggi Milly Carlucci non mandi il suo in bocca al lupo al suo ex concorrente di Ballando con le stelle in diretta, visto che stasera ci attende la quinta puntata del talent di Rai1.

