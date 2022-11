Luca Sguazzini: “Ho avuto 3 ictus, mi ha salvato mia moglie”/ “Sono un miracolato”

Luca Sguazzini, la moglie: “Gli ho fatto il massaggio cardiaco”

Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è stato colpito da tre ictus e salvato dalla moglie, Sara. A Storie Italiane, i due raccontano quei tragici giorni. “Mia moglie è il mio eroe, mi ha salvato la vita”, spiega il modello 34enne, che è stato operato ed è tornato a casa con la sua famiglia. Sara, moglie del modello, racconta: “Ha avuto tre ictus, due insieme a me, il primo alle 5 di mattino, il secondo poco dopo, il terzo in ospedale. Tutto con conseguenti convulsioni. Per un attimo ha anche smesso di respirare. Abitiamo abbastanza isolati, abbiamo la bambina piccolina senza vicini. Mi sono detta di dover fare qualcosa, non avevo alternativa. Sono riuscita a fare il massaggio cardiaco a Luca“.

Sara, la moglie di Luca, ha voluto mandare poi un messaggio di ringraziamento a chi l’ha aiutata in quei momenti frenetici: “Volevo ringraziare sia l’operatrice del 118 che mi ha aiutato nella procedura, sia il team di dottori. Sono stati tutti bravissimi. L’operatrice mi ha seguito durante le operazioni di salvataggio di Luca. Io fortunatamente avevo fatto un corso anni fa di pronto soccorso. Sono riuscita a ricordarmi delle cose. È successo tutto tre settimane e mezzo fa“.

Luca Sguazzini: “Io miracolato, i medici i miei eroi”

Non ha dubbi Luca Sguazzini: a suo dire, è un miracolato. A Store Italiane, racconta: “Sono stato miracolato, Sara appena si è accorta ha subito chiamato il 118 e per questo tipo di patologia che ho avuto io è fondamentale. Lei ha subito provveduto a farmi il massaggio cardiaco, a pomparmi il sangue al cervello, che ha fatto sì che non avessi danni permanenti. L’ambulanza è arrivata in 30 minuti e noi abitiamo isolati, è un miracolo. Mi hanno subito portato a Le Molinette di Torino. Ringrazio tantissimo tutto il team, sono i miei eroi“.

Sara spiega meglio cosa è accaduto al marito: “È stata una trombosi venosa celebrale dovuta ad un’ipotensione liquorale. Si perde del liquor dalla schiena e questo fa sì che ci sia della pressione sulle meningi. Anche per questo le convulsioni. Loro hanno detto di averne viste solo due in 10 anni. Sono stati anche veloci. Lo hanno operato la settimana scorsa e sembra che l’operazione sia andata bene”. Veera, sua compagna a Ballando con le stelle, ha ringraziato Sara: “Sei il mio eroe. Devo fare anche io un corso di primo soccorso”.











