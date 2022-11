Luca Sguazzini sta male: “Tre episodi di ischemia cerebrale”/ L’ex di Ballando con le stelle è grave!

Luca Sguazzini, ex di Ballando con le stelle, sta male

È una terribile notizia quella che nelle ultime ore ha annunciato le gravi condizioni di Luca Sguazzini. Il pubblico di Ballando con le stelle lo ricorderà sicuramente per aver partecipato all’edizione del talent di ballo di Rai1 nel 2016, dove si classificò terzo. Purtroppo Sguazzini è stato colpito per ben tre volte da ischemia cerebrale, come la pagina Instagram ‘ballandoconlestelleblog’ fa sapere.

Gabriel Garko: "La Carlucci mi ha corteggiato.."/ Favorito a Ballando con le stelle?

“Purtroppo @luca_sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. – si legge nel post pubblicato alcune ore fa – Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause. Con questo post vogliamo mandare tutto il nostro affetto a @luca_sguazzini, alla sua @sara_bertagnolli e alla loro piccola Luce che stanno passando un momento difficile.”

Ballando con le stelle, lite tra Luisella Costamagna e La Rocca?/ Cosa è successo

Come sta Luca Sguazzini dopo l’ischemia cerebrale?

Luca Sguazzini ha partecipato nel 2016 a Ballando con le stelle, edizione che vide in gara anche nomi come Rita Pavone, Asia Argento, Platinette e Salvo Sottile. Nato a Lisbona da genitori italiani, Luca aveva partecipato al programma in coppia con la ballerina e maestra Veera Kinnunen, che dopo aver appreso la notizia ha scritto sui social un messaggio rivolto a lui: “Forza Luca”. Come lei tanti in queste ore stanno rivolgendo un pensiero all’ex concorrente di Ballando, che da pochi mesi è diventato papà della piccola Luce, avuta dalla compagna Sara Bertagnolli. Bisognerà attendere le prossime ore per ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Rossella Erra: "Angelo Madonia ha baciato Ema Stokholma"/ "Lei si truccava e..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelleblog)













© RIPRODUZIONE RISERVATA