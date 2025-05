Il giornalista Luca Telese, volto noto di La7, è tornato a parlare della sua ex moglie, Laura Berlinguer, sorella di un altro volto noto, Bianca, conduttrice di Rete 4. In un’intervista concessa oggi al Corriere della Sera, il giornalista ha ricordato di aver conosciuto la sua ex compagna quando erano solo due ragazzi, entrambi impegnati nel programma Cronache Marziane. A presentarli fu Francesco Cossiga, ex Presidente della Repubblica.

I due si conobbero, si piacquero, si innamorarono e si sposarono, prendendo anche una casa insieme in Sardegna, terra d’origine di Laura Berlinguer. Dal loro amore è nato Enrico (classe 2006), che Telese definisce “il frutto più bello della mia vita”. Il nome del ragazzo è stato scelto dal padre, un nome che ovviamente richiama quello del nonno, che purtroppo non ha mai conosciuto.

LUCA TELESE E LAURA BERLINGUER: “AL MATRIMONIO…”

Telese ha ricordato il matrimonio celebrato nel Lazio, a Labico, ma non fu una festa sontuosa: “Laura – ammette Luca – voleva solo pochi intimi, quindi niente invitati vip”. Le nozze avvennero poco dopo la morte del padre di Laura, e in seguito morì anche Letizia, la madre di Laura e Bianca: “Abbiamo fatto in tempo a farle vedere la foto sul tablet”.

Tra le due famiglie si era creato un forte legame: “La sua famiglia aveva adottato i miei” – aggiunge Telese – “e per questo sarò sempre grato”. A complicare il loro rapporto fu la pandemia da Covid-19, scoppiata nel marzo 2020. Telese non si nasconde, affermando che furono: “Vittime della pandemia, oltre che del peso di lutti non condivisi”, probabilmente riferendosi proprio ai genitori di Laura. Alla fine, il loro forte amore e il figlio in comune non sono bastati a salvare il matrimonio, e i due si sono separati.

LUCA TELESE E LAURA BERLINGUER: CHI E’ L’EX MOGLIE

Chi è Laura Berlinguer? Nata il 6 maggio 1970, è la più giovane dei figli di Enrico e Letizia Berlinguer. Giornalista iscritta all’Ordine dal 2001, cresciuta in Sardegna e poi trasferitasi a Roma, ha lavorato a Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, e a TgCom24.

Ha incontrato Telese 22 anni fa, nel 2003, grazie – come già detto – a Cossiga, che era parente di Enrico Berlinguer. Il conduttore di La7 ricorda un aneddoto curioso: durante un pranzo con il Presidente, Cossiga disse a Laura: “Sposa Luca e ti faccio da testimone”. Ma lei lo prese per pazzo. Una storia d’amore durata poco meno di vent’anni che, dalle parole di Telese, appare chiaro quanto abbia lasciato un segno profondo. Un legame importante, un grande affetto che probabilmente non svanirà mai, soprattutto perché uniti per sempre dal loro figlio.