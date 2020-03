Luca Targetti morto per coronavirus/ Addio all’ex direttore del Teatro alla Scala

Altra vittima illustre del coronavirus, ovvero, Luca Targetti. Si tratta dell’ex direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, nonché agente di numerosi artisti con l’agenzia InArt Management. La vittima aveva solo 62 anni e si trovava ricoverata in ospedale quando è appunto deceduta. A rendere nota la notizia è stato lo stesso teatro meneghino, che ha fatto sapere: “Luca Targetti è stato Responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala per tredici anni a partire dal 1997 e poi Responsabile dei rapporti internazionali dell’Accademia prima di tornare con successo all’attività di agente con cui aveva iniziato la carriera. La sua competenza e sensibilità, la diplomazia e il senso dell’umorismo, la sempre limpida correttezza e generosità hanno fatto di lui un punto di riferimento per direzioni artistiche, artisti celebri e giovani talenti che ha accompagnato nei primi passi della carriera, ma anche per tutti coloro che lavorando in teatro hanno apprezzato insieme la sua professionalità e la sua allegria”. Dopo essersi laureato in architettura al Politecnico di Milano, aveva studiato pianoforte e solfeggio alla Scuola Musicale di Milano, e poi canto con la professoressa Carla Castellani.

LUCA TARGETTI MORTO PER CORONAVIRUS: L’INGRESSO ALLA SCALA NEL ’97

L’ingresso alla Scala era giunto nel 1997, dopo che per anni, come ricorda Fanpage, aveva fatto l’agente presso le principali agenzie di lirica e concertistica di Milano, Napoli e Monaco di Baviera. Dominique Meyer, noto accademico e direttore d’orchestra francese, ha ricordato Targetti con queste parole: “È stato un mio amico per più di vent’anni. Ci vedevamo regolarmente quando partecipavamo alle giurie dei concorsi di canto e ogni volta restavamo a parlare a lungo: Luca sapeva sempre unire serietà e divertimento. La sua scomparsa è una perdita importante per il mondo dell’opera, ma oggi pensiamo in primo luogo al dolore delle moltissime persone che lo hanno conosciuto e sono stati suoi amici”. Infine il ricordo dei colleghi d’agenzia Saverio Clemente e Andrea D’Amici: “Avremmo tante cose da dirti, per il momento possiamo solo dirti che ci mancherai e che sarai per sempre nei nostri pensieri. Ciao Luca!”.

