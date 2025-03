Selvaggia Roma, nota per aver preso parte a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo, dal 2022 è felice al fianco di un altro uomo, Luca Teti. Di professione calciatore, Luca e Selvaggia – nome d’arte di Sabrina – si sono conosciuti e innamorati nel 2022. Quell’anno, lo stesso che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore, ha portato però anche un rande dolore nella vita di entrambi. I due, infatti, hanno sognato di allargare la famiglia con l’arrivo di una bambina, Mia, che hanno perso a sei mesi. Una sofferenza immensa quella dell’aborto che ha segnato profondamente entrambi. Nonostante il grande dolore, il loro amore – seppur giovane – è stato più forte di tutto e li ha spinti a proseguire insieme.

La storia d’amore è dunque proseguita e il compagno di Selvaggia Roma è rimasto accanto all’influencer nel momento più complicato della sua vita. L’aborto, infatti, è stato un duro colpo nella vita dell’ex Grande Fratello Vip, che l’ha costretta a dover fare i conti con un dolore immenso, ma fortunatamente al suo fianco c’è sempre stato Luca Teti, che ha accompagnato la sua sofferenza, curandosi di lei.

Luca Teti, chi è compagno di Selvaggia Roma? La carriera e l’amore per l’influencer

L’amore tra il compagno di Selvaggia Roma e la showgirl va avanti dal 2022. Lui le aveva dedicato queste parole per festeggiare la loro storia d’amore, pochi mesi dopo essersi conosciuti: “Sei la mia migliore amica, la mia compagna di vita e l’amore che ho sempre desiderato, ecco cosa sei per me. Mi auguro che il 2023 possa essere un anno di tanti successi sia lavorativi che nella vita in generale perché meriti tutto il meglio dalla vita e qualsiasi cosa succederà sempre così con il sorriso in volto che è quello che ci ha sempre contraddistinto dalla massa”.

La carriera di Luca Teti, che gioca come attaccante al Pomezia, è cominciata diversi anni fa. Il calciatore classe 1994 in precedenza ha vestito altre maglie di varie squadre del Lazio, come quelle di Tivoli, Ladispoli, Colleferro.