Luca Tommasini, chi è? Il sodalizio con Madonna e carriera/ Quel viaggio in lapponia con Ilary Blasi…

Luca Tommasini è un ballerino, coreografo e punto di riferimento di molte trasmissioni televisive. Ha ballato spesso in coppia con Heather Parisi, con la quale avrebbe avuto anche una breve relazione. Ha lavorato a lungo degli USA e tra le sue esperienze internazionali c’è quella da coreografo di molti videoclip di Geri Halliwell. Ha curato le coreografie di molti artisti per eventi internazionali e addirittura nel 2008 è stato direttore artistico degli MTV Europe Music Awards di Liverpool. Importante il suo sodalizio con la popstar Madonna. A tal proposito in un’intervista di qualche tempo fa, Luca Tommasini dichiarò: “Madonna è stata la mia rivoluzione. Una collisione di cui porto ancora addosso non le cicatrici, ma i benefici. Fu prima un incontro umano, poi artistico. Fui invitato a casa sua da un amico comune, il ballerino Kevin, e rimasi scioccato quando lei ci aprì la porta e cucinò per noi. Ero stato un bambino molto timido e insicuro, non ho parlato per anni, e davanti a lei tornai muto come alle elementari. Andai via senza nemmeno riuscire a dirle che anche io danzavo”. Ha partecipato in veste di giurato e coreografo a molte trasmissioni televisive italiane. Nel nostro Paese, è stato a lungo coreografo del duo musicale Paola & Chiara.

Ha recitato anche in alcuni film statunitensi, mentre in Italia sul grande schermo ha curato le coreografie di diverse pellicole. Quindi ha partecipato come giurato o coreografo a diversi talent show, tra cui Amici di Maria De Filippi, anche se per appena un anno. Tommassini ha ballato sui palchi più importanti del pianeta, dopo aver incassato la fama internazionale negli effervescenti anni ’90 made in Usa. Tommassini è stato parte del corpo di ballo di Madonna nel tour “The Girlie Show” (1993), lavorando poi per star del calibro di Diana Ross, Whitney Houston, Janet e Michael Jackson (sapete che appare nel video di Blood on the Dance Floor?).

Tra i flirt che le cronache rosa avrebbero attribuito a Luca Tommasini quelli con Marco Mengoni e Heather Parisi, rumori di fondo, però, mai confermati. Della storia del coreografo, si sa che ha avuto un rapporto difficile con il padre, come lui stesso ha svelato nel corso del podcast “One More Time”, di Luca Casadei: “Non gli stavo simpatico, si vergognava di me, della mia S moscia. Era il primo a chiamarmi “fr***tto”. Mi diceva di stare zitto. Spaccava oggetti, e alzava le mani. Su di me e su mia madre“.

Luca Tommasini ha stretto una bellissima amicizia con Ilary Blasi. Quando la conduttrice era in crisi con Totti si era vociferato addirittura di un flirt tra i due. Lo scorso novembre, Luca Tommassini è partito per una vacanza in Lapponia con Ilary Blasi e l’autore televisivo Ennio Meloni. I tre hanno registrato un video in cui raccontavano: “Siamo qui al confine con la Russia, in mezzo al nulla”, per poi mostrare l’aurora boreale e paesaggi straordinari, tra slitte, alci e cioccolate calde. Ilary e Luca erano apparsi di nuovo insieme nella nuova pizzeria aperta a Roma da Flavio Briatore. La conduttrice avrebbe corteggiato a lungo il ballerino per l’Isola dei famosi. A svelarlo è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica dedicata al gossip sul magazine Oggi: “Lo corteggia… I due sono molto amici e c’è chi giura che questa loro amicizia si trasformerà presto in una collaborazione professionale…”.

