LUCA, TOMMASO, EDOARDO E LEO: FIGLI RUDY ZERBI/ “Ho un rimpianto: avrei voluto…”

“Non c’è molta differenza dal Rudy coach al Rudy papà”. Rudy Zerbi a Verissimo parla anche dei suoi quattro figli Luca, Tommaso, Edoardo e Leo, avuti da donne diverse. Con tutti però è sempre rigoroso. “Anche a casa chiedo ai miei figli di rispettare le regole”. Il coach di Amici ha parlato della sua paternità con ironia: “Io mi riproduco una volta ogni cinque anni e basta, come i panda. Ogni cinque anni si riparte”. Ma poi si è fatto serio: “Diventare papà a 20 anni e a 40 è tutta un’altra cosa, c’è un approccio diverso. Ho un rimpianto: avrei voluto dare ai miei figli più grande quell’attenzione e sensibilità che vorrei dare al più piccolo, a cui invece vorrei dare quell’entusiasmo e spensieratezza che non ho più perché sono grande”.

D’altra parte, Rudy Zerbi è soddisfatto della famiglia che ha creato: “È una storia bellissima, ma sempre diversa, piena di gioie, ma anche di pensieri”. Quindi, si è lasciato andare alla commozione: “Sono sempre alla rincorsa di qualcosa che non sei riuscito ad avere, quindi è un casino. Tutti vorremmo essere il miglior genitore, senza renderci conto che i nostri figli ci amano imperfetti per come siamo”. (agg. di Silvana Palazzo)

LUCA, TOMMASO, EDOARDO E LEO: CHI SONO I FIGLI DI RUDY ZERBI?

Chi sono Luca, Tommaso, Edoardo e il piccolo Leo, i figli di Rudy Zerbi? Questo pomeriggio il 53enne conduttore televisivo e radiofonico nonché produttore discografico sarà ospite della puntata domenicale di “Verissimo”: e con l’ennesimo ritorno del professore di canto ad “Amici 22” nel rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin i riflettori si accenderanno nuovamente non solo sugli impegni professionali del buon Rodolfo ma pure sulla sua vita privata e sentimentale. Se in due articoli a parte quest’oggi parliamo anche di chi sono i suoi… ‘padri’ e pure delle sue ex compagne, qui invece ci dedichiamo Zerbi è diventato negli anni papà di quattro figli avuti da tre diverse relazioni.

Come sappiamo, Rudy Zerbi oggi è felicemente padre di Luca, Tommaso, Edoardo e infine Leo, il piccolo di casa: dal matrimonio con la prima compagna, Simona, erano nati infatti Tommaso e Luca, mentre dalla storia che il conduttore televisivo aveva avuto con l’attrice Carlotta Miti (nota pure per essere la nipote di Gianni Morandi) aveva avuto il terzo figlio, Edoardo; infine dall’amore con Maria Soledad Temporini, compagna di Zerbi col quale tuttavia non erano mai convolati a nozze e che si sono lasciati nel 2021, era nato Leo. Insomma, come accennato sopra, una vera e propria famiglia allargata che per Zerbi, al di là delle vicende sentimentali, rappresenta non solo un caposaldo ma pure un momento di “felicità” come aveva scritto in un apprezzato post su Instagram quando si era fatto immortalare assieme ai suoi quattro figli sullo sfondo di un tramonto al mare.

ZERBI, “LA FELICITA’ E’ STARE FINALMENTE CON TUTTI I MIEI FIGLI”

“La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi anche stando in silenzio” era la breve ma significativa didascalia che accompagnava quella foto: la confessione di un papà che trovava un momento per stare con i suoi quattro pargoli, tutti assieme, cosa ovviamente non facile per un uomo che ha alle spalle diverse storie e compagne. Non solo: sempre alla sua fanbase su Instagram, Rudy Zerbi aveva regalato un altro momento privato presentando la sua famiglia e condividendo un’altra emozione del suo essere diventato padre più volte nel corso della sua vita: “Vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo che la vita potesse farmi”.

Insomma, come si era definito lui stesso, Rudy Zerbi è un papà “felice e fortunato” anche se nella sua esperienza genitoriale non sono mancati i momenti difficili e delle esperienze che fortunatamente sono finite bene. Come nel caso della nascita di Leo, il suo quarto figlio, nel 2015: il bambino infatti era nato prematuramente e in un’occasione il produttore discografico aveva ricordato quei momenti, a partire dal distacco della placenta avuto dall’allora compagna Maria Soledad e poi la sua corsa in ospedale appena aveva saputo. “Quando sono arrivato in ospedale le infermiere piangevano dato che stavano morendo entrambi: poi hanno fatto nascere Leo in corridoio e all’inizio aveva avuto bisogno di cure speciali” aveva ricordato Rudy Zerbi.











