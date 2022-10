Luca Tommassini: chi è, la droga e con chi ha ballato/ “Sono sessualmente fluido”

Luca Tommassini: il tour di Whitney Houston e la droga

Luca Tommassini ha iniziato a ballare fin da bambino, studiando danza nella scuola diretta da Enzo Paolo Turchi, dove conosce Lorella Cuccarini con cui ha lavorato molte volte nel corso della sua carriera. In televisione ha anche ballato con Heather Parisi, con cui ha avuto una relazione. Nel 1993 si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha lavorato – come ballerino e coreografo – con star internazionali del calibro di Madonna, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson. Durante il tour mondiale di Whitney Houston, Tommassini si è avvicinato alla droga: “Non sono mai andato oltre la coca o l’ecstasy, ma quasi tutte le persone che erano in tour – e tante sono morte – si facevano di crack. Io ero lì quando Withney ha iniziato a frequentare Bobby Brown e iniziato la sua dipendenza. Dopo un po’ ho mollato tutto per prendermi cura di me”, ha scritto nel suo libro Factor T.

Rossella Brescia affetta da endometriosi/ "So che è cronica, ma non mi abbatto"

Luca Tommassini: “Preferisco non definirmi sessualmente”

In una puntata di “Ciao Maschio”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Nunzia De Girolamo, Luca Tommassini ha detto: “Preferisco non definirmi sessualmente: sono fluido, oggi si dice così. Era difficile da bambino fare capire agli altri che avevo un pensiero libero. Io sono nato in una zona di Roma abbastanza difficile, vicino a Primavalle. Mia madre mi ha sempre difeso, mentre mio padre era molto contrario”. E ha aggiunto: “Sono attratto dal difficile, dal complicato e ci entro dentro con il cuore, ma poi non cambia nulla. Io sono innamorato dell’amore e dico sempre che ci hanno illuso con i film americani, che ci hanno fatto credere che l’amore sia per sempre”. Negli anni ’90, tornato dagli Stati Uniti, il ballerino ha avuto una relazione con Heather Parisi: “Mi sono innamorato di lei, siamo stati insieme per un anno per me è la ballerina più brava che è mai esistita nella storia del mondo”.

LEGGI ANCHE:

ROSSELLA BRESCIA E LUCIANO CANNITO/ "Il nostro amore? Galeotto fu un balletto con Carla Fracci…"ROSSELLA BRESCIA: “IO BULLIZZATA A MISS ITALIA” / "Fu un uomo, mi ferì e andai via"

© RIPRODUZIONE RISERVATA