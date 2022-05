Luca Tommassini, il padre violento e quella scritta “froci* vattene”/ “Mi sono messo a piangere da solo…”

Oggi è un altro giorno, Luca Tommassini si apre sulla violenza subita in famiglia

Luca Tommassini è ospite speciale nello studio tv di Oggi è un altro giorno, talk-show condotto da Serena Bortone su Rai 1. In occasione della sua nuova ospitata TV il coreografo e ballerino ha modo e tempo di tornare a raccontarsi in toto, sia sul personale che per ciò che concerne la sua sfera professionale. In un recente intervento rilasciato a Viene da me, incalzato sulla sua vita dalla timoniera Caterina Balivo, il coreografo e storico backup dancer di Michael Jackson nel video Blood on the dancefloor ha rilasciato delle agghiaccianti dichiarazioni sugli abusi fisici e psicologici subiti nella sua famiglia, da parte del padre, dovuti anche ad una importanza divergenza di forma mentis. “Di nascosto mi sono iscritto alla scuola di ballo, non dovevo dirlo a mio padre perché aveva il terrore che diventassi gay. Avevo la s moscia e mi condizionava molto, lui cercava di non farmela pronunciare in quel modo. Io per tanti anni sono rimasto in silenzio, ho avuto problemi di timidezza”, ha confessato Luca Tommassini. E le crude verità non finiscono qui.

Luca Tommassini fidanzato?/ Heather Parisi la storia più famosa: "Insieme un anno..."

Perché il noto ballerino ha poi fatto sapere: “Era violento anche fisicamente, abbiamo subito tante violenze anche fisiche: soprattutto mamma, ma anche io e mia sorella, delle situazioni molto pesanti. Penso che sia molto importante testimoniare queste cose, ci sono ragazzi e ragazze che subiscono violenze. Ora non c’è più da tanti anni, sicuramente era anche l’ignoranza, una mentalità molto chiusa, era cresciuto ai tempi del fascismo e ci sono ancora parecchi in famiglia che la pensano così“.

Carmen Russo, moglie Enzo Paolo Turchi/ La figlia Maria: "Un dono di Dio"

Luca Tommassini si sfoga sull’episodio di omofobia di cui è diventato vittima

A ferire Luca Tommassini, di recente, è stato anche un altro episodio, che l’ospite a Oggi è un altro giorno ha reso noto nello studio TV di Vieni da me, ovvero una scritta omofoba sul campanello di casa: “fr*** vattene!“. “Mi sono vergognato di quello che ero e quello che sono, mi sono messo a piangere da solo: mi sono iniziato a sentire in colpa come quando ero piccolo”, ha confidato il coreografo e ballerino, in un commosso sfogo liberatorio rilasciato ai microfoni di casa Rai.

LEGGI ANCHE:

Luca Tommasini, chi è? Il sodalizio con Madonna e carriera/ Quel viaggio in lapponia con Ilary Blasi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA