Luca Tommassini è single o fidanzato? La vita privata del coreografo/ “Sono innamorato dell’amore”

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con La volta buona e, tra gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1, ci sarà anche Luca Tommassini. Celebre ballerino e coreografo, in carriera ha lavorato in Italia ma anche all’estero, collaborando con le più grandi star del pop ed entrando nel corpo di ballo di Madonna e Michael Jackson, ma anche Prince, Janet Jackson e Kylie Minogue. In Italia, inoltre, negli ultimi anni ha assunto anche il ruolo di direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi, spaziando dunque in carriera tra numerosi ambiti professionali.

Ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Luca Tommassini è single o fidanzato? Al momento il coreografo non si è ancora del tutto sbottonato sulla sua attuale situazione sentimentale e, anche nelle più recenti interviste televisive, non ha mai approfondito la questione. Sappiamo però che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Heather Parisi, risalente agli anni ’90 e durata solo un anno, e che nella sua vita Tommassini si definisce “fluido”, preferendo dunque non definirsi a livello sessuale.

Non sappiamo se al momento Luca Tommassini sia single o fidanzato, anche per via del suo carattere riservato a dispetto della grande popolarità e del successo acquisito negli anni in tv e non solo. In una puntata di Ciao Maschio, tuttavia, ha approfondito il discorso legato alla sessualità sbottonandosi e parlandone, forse per la prima volta, in maniera piuttosto aperta e sincera: “Preferisco non definirmi sessualmente: sono fluido, oggi si dice così. Era difficile da bambino fare capire agli altri che avevo un pensiero libero“.

Il coreografo aveva poi ricordato le difficoltà di vivere liberamente la propria sessualità in un contesto complicato: “Io sono nato in una zona di Roma abbastanza difficile, vicino a Primavalle. Mia madre mi ha sempre difeso, mentre mio padre era molto contrario“. Inoltre, aveva rivelato ai microfoni di Nunzia De Girolamo su Rai 1: “Sono attratto dal difficile, dal complicato e ci entro dentro con il cuore, ma poi non cambia nulla. Io sono innamorato dell’amore e dico sempre che ci hanno illuso con i film americani, che ci hanno fatto credere che l’amore sia per sempre“.











