LUCA TOMMASSINI/ Ballerà Despacido al matrimonio di Pio e Amedeo?

Pio e Amedeo incontrano Luca Tommassini e come sempre lo travolgono con la loro dose di ignoranza. Sono numerose le battute anche se il coreografo riesce a mandare dei messaggi importanti per sensibilizzare sulla tematica omosessuale. I due svelano all’artista che sono a Ibiza per celebrare il loro matrimonio, non si tratta però di un coming out ma della volontà di frodare gli invitati per ricevere i regali. Vogliono sfruttare l’immagine di Tommassini per far venire più persone alla festa, specificando che ci sarà lui a curare le coreografie. Gli chiedono allora di recarsi alle loro nozze per fare i balli di gruppo e ballare Despacido. Luca si presta al gioco e sorride con i due comici pugliesi, accettando il loro gioco irriverente e cercando almeno di farli riflettere sulla tematica omosessuale. Ci sarà riuscito?

Ecco come Pio e Amedeo gli hanno estorto dei soldi

Luca Tommassini sarà messo in mezzo da Pio e Amedeo nella puntata di Emigratis 3 in onda stasera in replica su Italia 1. All’interno della discoteca La Troya di Ibiza questi sarà avvicinato dai due che riusciranno a estorcergli addirittura dei soldi, come d’altronde fanno sempre in questo programma. Con le scuse più varie riusciranno a convincere il noto coreografo a dargli una mano per andare avanti nella loro avventura a Ibiza. Come capita molto spesso Luca si dimostrerà pronto a stare al gioco, simpatico e molto aperto. Non si offenderà infatti di fronte alle battute e alle provocazioni di due comici che hanno nel modo di fare irriverente la loro cifra stilistica principale. Stasera in prima serata su Italia 1 avremmo dunque la possibilità di riammirare ancora le loro roboanti avventure e di sicuro le risate non mancheranno.

Luca Tommassini, Aperol per la beneficienza: Together We Can Dance

Luca Tommassini è molto impegnato nel campo della beneficenza anche in questo terribile periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Aperol è scesa in campo per la campagna Together We Can Dance e l’artista non si è tirato indietro. Il coreografo ha ideato una coreografia da eseguire direttamente a casa e per ogni video ricevuto sarà Aperol stessa a donare 100 euro agli infermieri che stanno lottando questa battaglia al fianco nostro e dei nostri affetti. Il video va inviato entro il 6 maggio e tutte le informazioni sono presenti sul sito di Aperol, dove si capisce che potranno cimentarsi in questa iniziativa sia i professionisti che chi invece è un semplice amatore. Il fondo beneficiario è #NoiConGliInfermieri messo in atto da Fnopi-Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e l’obiettivo è quello di raggiungere i centomila euro.



