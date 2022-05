Luca Tommassini fidanzato?/ Heather Parisi la storia più famosa: “Insieme un anno…”

Luca Tommassini, vita privata top secret

La nuova settimana di Oggi è un altro giorno comincia con una puntata ricca di ospiti tra cui Luca Tommassini, uno dei più importanti coreografi italiani, conosciutissimo anche all’estero dove ha incantato il pubblico anche da ballerino. Della carriera di Tommassini che ha danzato con le più grandi popstar mondiali come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson si sa praticamente tutto. Così non è, invece, per la vita privata. Molto riservato, il coreografo non ama parlare della propria vita sentimentale che, ancora oggi, resta assolutamente top secret.

Non si sa, infatti, se attualmente sia fidanzato, se viva da tempo una storia o se abbia cominciato una relazione da poco. Nessun indizio dal suo profilo social. Anche degli amori passati si sa poco ad esclusione di una storia ovvero quella con Heather Parisi.

Luca Tommassini fidanzato? Spunta la storia nel passato con Heather Parisi

Luca Tommassini è un’istituzione nel mondo della danza. Amato e acclamato dal pubblico e dagli addetti ai lavori, negli anni, ha costruito una grandissima carriera. Il suo amore per la danza, agli inizi della carriera, gli ha permesso di trovare l’amore in un’altra, grandissima ballerina che ha scritto pagine importanti della storia della televisione italiana come Heather Parisi. I due, infatti, hanno avuto una storia tanti anni fa e a raccontare tutto, in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, fu proprio il coreografo.

“Tornato in Italia ho conosciuto Heather Parisi e mi sono innamorato di lei, siamo stati insieme per un anno. Per me è la ballerina più brava che è mai esistita nella storia del mondo”. Oggi, nella vita di Tommassini c’è un amore? Serena Bortone potrebbe scoprirlo.

