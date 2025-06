Luca Tommassini ha un compagno? Il coreografo e ballerino ha una donna o un uomo al suo fianco? Top secret la sua vita privata...

Coreografo, regista, ballerino: è difficile definire Luca Tommassini, personalità eccentrica ed eclettica del mondo dello spettacolo. Classe 1970, Luca ha di recente preso parte a “The Couple” in qualità di opinionista. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Luca Tommassini ha un compagno? In passato il coreografo ha amato uomini e donne indistintamente: come raccontato proprio da lui stesso, infatti, è sempre stato attratto sia da uomini che da donne e ha raccontato di dare importanza soprattutto all’anima delle persone. In passato Luca ha avuto flirt importanti con personaggi del mondo dello spettacolo: è stato legato a Heather Parisi e lungo si è parlato anche di un flirt con Ilary Blasi, mai confermato. Oggi non sembrerebbe che Luca Tommassini sia fidanzato: da tempo, infatti, non ci sono news che riguardano le sue questioni di cuore. Questo lascia immaginare che il ballerino in questo momento della sua vita non abbia storie d’amore.

Lina e Mauro, chi sono i genitori di Luca Tommassini? “Papà picchiava me e mamma"/ "Non mi accettava"

Luca Tommassini non ha mai nascosto di essere infastidito delle domande sulla sua sessualità e in particolar modo si è detto voglioso di viversi la sua vita privata come vuole, senza domande in merito al suo orientamento o ad altro. La curiosità, infatti, c’è sempre stata considerando che ha più volte avuto relazioni con donne, ma essendo attratto anche dagli uomini. Forse proprio per questa volontà di mantenere la sua privacy, Luca Tommassini ha smesso di dare in pasto la sua vita al gossip, godendosi in serenità l’amore delle persone che lo circondano.

Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, gelo a The Couple/ L'opinionista sdrammatizza: "Mi dai il numero?"

Luca Tommassini ha un compagno? Poche news sulla vita privata

Luca Tommassini, come ha avuto modo di spiegare più volte, vuole vivere la sua sessualità senza l’attenzione eccessiva del gossip. “Io della mia sessualità ho sempre fatto che caz*o volevo” ha raccontato Tommassini senza mezzi termini. Una vita privata, dunque, vissuta nel massimo del riserbo dopo alcune storie mediatamente esposte.