Luca Tommassini, dal flirt con Ilary Blasi al figlio mancato con Madonna: le verità choc del coreografo.

Luca Tommassini è uno dei più grandi ballerini del mondo dello spettacolo italiano. Poco tempo fa ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera raccontando il suo brillante lavoro da coreografo: “Lavoro senza sosta da quando ho 11 anni. Compiuti i 50, invece di rallentare, ho aumentato le sfide. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione con Fiorello all’alba“, aveva detto riguardo alla trasmissione del comico.

Di lui si è sempre parlato molto a livello televisivo, ma Luca Tommassini ha cercato di mantenere il più possibile riserbo sulla sua vita privata, tutelando le sue relazioni amorose. Anche se molti dei fan si chiedono sei sia fidanzato o meno, questa è una notizia che non ha mai voluto dare, e ancora oggi non si sa niente su un possibile compagno o compagna che gli sta vicino. Dichiaratosi apertamente omosessuale, ha fatto una confessione pochi mesi fa su Madonna, andiamo a vedere cos’ha detto.

Luca Tommassini, l’incredibile proposta di Madonna e la sua risposta choc

Non tutti sanno che Luca Tommassini ha lavorato in maniera importante con Madonna e che la popstar lo portava in palmo di mano: “Ero il suo ballerino, l’unico che portava sempre con sé. Con lei e suo fratello Cristopher passavo insieme il Natale”, aveva detto al Corriere della sera, “Nel 1994 parlammo di fare un figlio insieme. Desiderava averne ma non in coppia. Così mi propose di farlo con lei, avrei potuto poi vederlo in qualunque momento“. Eppure, lui ha gentilmente declinato l’offerta: “Volevo una famiglia mia. Allora lo propose al suo personal trainer Carlos Leon, che un po’mi somigliava. Lui accettò. Ed è nata Lola“, spiega. In passato, Luca ha avuto un flirt con Ilary Blasi ma i due non si sono mai aperti troppo a riguardo.