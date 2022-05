Luca Tommassini/ “Io e Heather Parisi siamo stati fidanzati due volte”

Ballerino, coreografo ma anche influencer: Luca Tommassini è attivissimo sui social network e il suo curriculum parla da solo. Ospite di Oggi è un altro giorno, il 52enne ha esordito parlando della sua carriera: “Robin Williams è stato il più simpatico con cui ho lavorato. Era simpaticissimo, si prendeva cura delle persone. Io stavo girando un film molto difficile, ero in difficoltà e c’erano degli attori non simpatici. Ogni mattina veniva in camera da me e mi portava il caffè. Il suicidio? Nell’ambiente si sapeva della sua depressione, ma non ci aspettavamo una cosa del genere”.

Luca Tommassini ha ballato alla notte degli Oscar alla tenera età di 20 anni, il suo primo lavoro ufficiale e di spessore. “Ho superato migliaia di persone per arrivare negli ultimi cinquanta”, ha ricordato, per poi parlare di Michael Jackson: “È stato lui a portarmi in America, era quello che mi attirava di più. Io volevo diventare Michael Jackson, per fortuna mi ha preso con lei Madonna. Un giorno mi chiamò il suo agente per lavorare in suo videoclip, indimenticabile”.

LUCA TOMMASSINI TRA MADONNA E RAFFAELLA CARRÀ

Tanti artisti di grande valore nella carriera di Luca Tommassini, non poteva mancare un ricordo dell’indimenticabile Raffaella Carrà: “L’ho conosciuta la prima volta all’età di 9 anni. Enzo Paolo Turchi è stato il mio primo maestro che mi ha insegnato a vivere e me la fece conoscere. Poi lei mi chiamò per fare le coreografie di Carramba”. Luca Tommassini ha poi ricordato un aneddoto in particolare: “Una volta mi disse che avrei dovuto trattarla come un uomo. E così è stata. Lei non voleva mai essere agevolata, voleva essere sempre in prima linea. Perderla così presto è stato brutto, lei rappresenta la vita e la storia. C’è sempre stata. Nessuno ha mai pensato di vivere senza di lei”. Scorrendo le grandi collaborazioni di Luca Tommassini, una battuta su Heather Parisi: “Ci siamo innamorati in Spagna la prima volta, ero molto piccolo. E poi ci siamo ritrovati a ballare insieme e stare insieme quando avevo 21 anni. Non abbiamo mai ufficializzato la cosa perchè non volevo l’attenzione pubblica”.



