Luca Tommassini, la difficile operazione al cuore dopo il problema cardiaco scoperto grazie a Fiorello: "Sette ore di intervento"

Luca Tommassini, coreografo e ballerino, ha raccontato pochi mesi fa di aver subito un’operazione al cuore. Un momento particolarmente complesso per il volto di diversi programmi, solamente poche settimane fa protagonista come opinionista di “The Couple”. L’annuncio della malattia e della conseguente operazione è arrivato a dicembre 2024, dopo Natale, da parte del ballerino stesso. “Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più impegnativo di quello che mi aspettavo”: con queste parole, Tommassini ha annunciato di essere stato operato al cuore. Il coreografo ha poi ringraziato i medici “che hanno fatto una sorta di miracolo salvando la mia valvola mitrale”.

La valvola mitrale di Luca Tommassini è stata ricostruita a mano dai medici, come ha raccontato lo stesso ballerino, spiegando che così si è evitato che questa venisse sostituita con una valvola esterna. Luca è stato operato il 23 dicembre, dunque qualche giorno prima di Natale. Come spiegato proprio da lui stesso, veniva da Dubai quando è atterrato ed è stato portato con urgenza al Policlinico Gemelli, a Roma, dove è stato operato per ben sette ore. “È stata un’operazione molto complessa, durata sette ore, in cui ho avuto cuore fermo, organi fermi” ha raccontato ancora Tommassini. Insomma, un’operazione tutt’altro che semplice che ha richiesto una convalescenza di diversi mesi.

Luca Tommassini, la difficile operazione al cuore a dicembre: “Mi hanno rotto anche lo sterno”

Parlando della ripresa dopo l’operazione al cuore, Luca Tommassini ha spiegato che la convalescenza non è stata affatto semplice. Dopo l’intervento, durato sette ore, ha impiegato infatti diversi mesi per tornare al meglio della forma. Un’operazione complessa e soprattutto un cuore nuovo, ricostruito grazie alla capacità e professionalità dei medici, che però per operarlo hanno dovuto rompere lo sterno, rendendo ancora più difficile la ripresa.