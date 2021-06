Luca Tommassini: “Michele Merlo? Ad Amici non l’ho conosciuto”/ “Mi ha colpito…”

Luca Tommassini, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ripercorre la sua straordinaria carriera parlando anche dell’esperienza come direttore artistico di Amici. Ballerino, coreografo e direttore artistico, Luca Tommassini, dopo essere stato direttore artistico di X Factor, è stato scelto anche per curare la direzione artistica di Amici. Durante la sua esperienza, però, non ha avuto modo di conoscere Michele Merlo. Tommassini, infatti, è stato direttore artistico del talent show di Maria De Filippi nel 2018 ereditando quello che, fino a quel momento, era stato il ruolo di Giuliano Peparini. Michele Merlo i cui funerali si svolgeranno venerdì 18 è stato un allievo di Amici durante l’edizione precedente. Pur non avendolo conosciuto, Tommassini è rimasto profondamente colpito dalla sua storia.

Luca Tommassini e le parole su Michele Merlo

Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, Luca Tommassini ha vissuto tantissime esperienze che porta nel cuore. Una di queste è sicuramente l’esperienza come direttore artistico di Amici che ricorda per dedicare un pensiero a Michele Merlo, venuto a mancare a soli 28 anni per un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. “Non l’ho conosciuto, ma ho pensato tanto a lui, alla famiglia e mi è dispiaciuto moltissimo. Mi ha colpito il fatto che tutta Italia sia rimasta scioccata e ne abbia parlato. Il dolore, certe volte, unisce ed è una cosa che, ultimamente, ci sta capitando spesso”, ha spiegato Tommassini ai microfoni de La Stampa svelando di essere anche molto richiesto per il cinema. “Mi hanno appena chiamato i fratelli Manetti per la nostra seconda collaborazione e mi ha cercato Ferzan Ozpetek che sta girando la serie ‘Le fate ignoranti’. Mi ha detto ‘devi venire sul set e far ballare tutti”.

