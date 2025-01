Luca Tommassini e i retroscena della sua vita: cosa è accaduto

Intervista fiume del famoso coreografo Luca Tommassini, che si è raccontato tra le colonne del Corriere della sera, dove ha colto l’occasione per soffermarsi su alcuni momenti salienti della sua vita. Tanti eventi e colpi di scena hanno segnato la sua esistenza, partendo dal delicato intervento di ricostruzione della valvola mitrale al quale si è sottoposto negli ultimi tempi, Luca Tommassini ha speso parole molto importanti nei confronti di Fiorello, che avrebbe giocato un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’intervento, lo showman siciliano si è infatti accorto prima di tutti delle condizioni dell’amico nel corso di un tour mondiale: “Ho avuto scompensi psico-fisici. Fiorello mi ha guardato e ha detto: ‘È il cuore’. Ha prenotato un appuntamento per me con il suo cardiologo, che mi ha salvato” ha svelato Luca Tommassini.

Chi è Francesco Paolantoni/ Il dolore per la morte dei genitori e il periodo buio

Riannodandosi invece ai fatti accaduti negli ultimi giorni, Luca Tommassini ha rivelato il grande dolore raccolto: “È bruciata anche la mia vecchia casa di Malibù durante l’incendio di Los Angeles. Era una capanna di legno di fronte all’oceano, un simbolo del sogno americano che avevo realizzato dopo aver dormito per strada”.

Perché Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello?/ Fatale il provvedimento dopo lite con Helena

Luca Tommassini e la curiosità su Madonna: “Pensavo di averci un figlio insieme”

Nel corso della sua vita e dei tanti colpi di scena vissuti, Luca Tommassini ha avuto a che fare anche con una delle dive più grandi di tutti i tempi, la celebre Madonna. La cantante è stata una figura molto importante per il coreografo che ha raccontato nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera:

“Nel 1994 mi propose di avere un figlio insieme, rifiutai perché volevo una famiglia mia. Lo propose poi al suo personal trainer, Carlos Leon, che un po’ mi somigliava ed è nata Lola” le parole di Luca Tommassini su Madonna.

Jessica Morlacchi, chi sono i genitori Mauro e Marina/ "Mio padre ha sempre desiderato questo per me"