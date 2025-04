Manca pochissimo alla nuova puntata di The Couple e i concorrenti si stanno preparando per una diretta spaziale con Ilary Blasi. Nelle ultime ore anche Luca Tommassini ha voluto dire la sua ad una settimana dall’inizio del reality spiegando come si sente, il rapporto con Francesca Barra e quello con la conduttrice. Quest’anno, infatti, il coreografo e la giornalista sono gli opinionisti ufficiali del programma, chiamati a giudicare le dinamiche all’interno della casa di Canale 5.

In un’intervista a Superguidatv, Luca Tommassini ha rotto il silenzio parlando del suo ruolo come opinionista e le sue parole hanno colpito tutti, soprattutto riguardo al legame con la conduttrice. Ecco cos’ha detto: “Vivo con grande fatica quello che accade nel mondo e mi serviva la leggerezza che è tipica di un programma come un reality“. Non dimentichiamoci, infatti, che Luca Tommassini è reduce da una brutta annata: ha subito un furto ed è stato operato al cuore. Sicuramente, un ambiente leggero come quello di The Couple lo aiuterà sicuramente a riprendersi.

Luca Tommassini su The Couple: “Qui mi sento protetto e a casa“

“C’è Ilary Blasi che è una mia grande amica, ci frequentiamo da anni. A The Couple porterò il mio essere ca**aro.“, ha continuato Luca Tommassini a Superguidatv, per poi parlare della collega opinionista: “Insieme a me c’è anche Francesca Barra, una donna meravigliosa e che stimo, siamo stati vicini di casa per tanti anni. Mi sento protetto e a casa“. Cosa succederà nella prossima puntata? Gli inquilini sono in gara per vincere il montepremi da un milione di euro e stanno già pensando a chi eliminare creando strategie ad hoc per far uscire i più forti. Al momento, in testa ci sono Elena Barolo e Thais Wiggers insieme ad Antonino e Andrea.