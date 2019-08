Luca Tommassini ustione da medusa/ Collo raschiato al coltello “Fingo non senta male”

Luca Tommassini è attivissimo sui social network e questo è risaputo. Il coreografo e ballerino condivide con i suoi tantissimi follower spaccati di vita quotidiana, immagini divertenti e molto altro, ma poche ore fa ha pubblicato un video a dir poco singolare: l’ex direttore artistico di X Factor e del serale di Amici di Maria De Filippi è stato “vittima” dell’attacco delle meduse. Il 49enne si trovava in barca a Corricella, a Procida, ed insieme ai suoi amici è stato preso d’assalto dall’animale planctonico. «Attacco di medusa a tutti, è una strage, ma guardate la mia: è peggio», dice Tommassini mostrando i segni lasciati dalla meduse, scherzando poco: «Voleva uccidermi? E’ morta lei», scatenando le risate dei presenti.

LUCA TOMMASSINI “VITTIMA” DELLE MEDUSE: “FACCIO FINTA NON FACCIA MALE”

Un’ustione ben visibile, come mostrato successivamente in un’altra immagine condivisa sui social network, con Luca Tommassini che è stato “soccorso” da un amico: prima il collo raschiato al coltello e poi un massaggio con l’aloe. Un attacco a dir poco doloroso, il direttore artistico e regista che ha aggiunto poco dopo: «Brucia, ma devo pensare al corpo, alla faccia, alla tromba*ilità. Faccio finta che non faccia male». Il video ha ricevuto tantissime reazioni, con i suoi follower che hanno dispensato consigli su come curare la brutta ustione provocata dalla medusa: «Ci voleva una bella pipì calda», «Antistaminico e cortisone», «Il problema e’ che ci metterà un po’ a guarire, anche 2/ 3 settimane. Niente sole né colletti di camicia…», «Ammoniaca in bustine, in farmacia!». Ma c’è anche chi sottolinea che la soluzione migliore sarebbe quella di recarsi in farmacia e farsi consigliare da esperti…

View this post on Instagram AIUTOOOOOOOOO 😱 #tommassinivirtualfamily #corricella #procida A post shared by Luca Tommassini (@lucatommassiniofficial) on Aug 5, 2019 at 1:56am PDT





