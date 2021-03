Luca tra Angela, Elisabetta e Federica, Uomini e Donne/ Baci e appuntamenti…

Luca tra Angela, Elisabetta e Federica nella nuova puntata di Uomini e Donne. E’ arrivato nel parterre del trono over da poche settimane, ma dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare abbia fatto breccia su diverse donne del parterre. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi nel corso della quale ci sarà il confronto tra Gemma Galgani e Cataldo, ci sarà spazio anche per Luca, il nuovo cavaliere che ha raccontato di avere una passione per i viaggi e di vivere in Sardegna, una terra a cui si è legato nel corso degli anni. Luca ha incuriosità le dame anche per il suo spirito d’avventura. Ha raccontato, infatti, di avere un furgone e di amare dormire all’aria aperta. I suoi racconti hanno così fatto breccia su Angela, Elisabetta e Federica con cui si confronterà nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

Colpo di fulmine per Angela nei confronti di Luca

Angela, una delle donne che il nuovo cavaliere Luca ha deciso di frequentare, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella nuova puntata di Uomini e Donne racconterà di aver baciato Luca e di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il cavaliere, tuttavia, sta conoscendo altre donne come Federica con la quale, tuttavia, non ci sarebbe stato nulla. Inoltre, il cavaliere uscirà anche con Elisabetta. Angela non nasconderà di essere infastidita dalla scelta del cavaliere, ma di non potersi opporre dal momento che la conoscenza è appena iniziata. Elisabetta, a sua volta, esce anche con Alessandro che a sua volta esce con Maria. Dopo il rifiuto di Elisabetta di uscire con Alessandro, quest’ultimo decide di dedicarsi a Maria la quale rifiuterà di essere la seconda scelta.



