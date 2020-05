Luca Trapanese / “Alba, mia figlia con sindrome di Down, mi ha fatto capire che…”

Pubblicità

Luca Trapanese ospite da Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi, domenica 10 maggio. Il gestore di A Ruota Libera Onlus è pronto a diffondere un messaggio di speranza e positività nella sua ospitata, ma anche far sentire meno sole tutte le persone colpite da disabilità, spesso relegate ingiustamente ai margini della società. In un’intervista al corriere.it aveva già parlato della sua situazione di padre adottivo, con la piccola Alba che è riuscita ad esaudire il suo desiderio di paternità. Alba è una bimba con la sindrome di Down che Luca ha accolto nella sua famiglia con amore e consapevolezza. “Sapevo del mio desiderio di paternità, anche come uomo single e omosessuale e le esperienze di vita e formazione mi avevano già portato a pensare che la disabilità non costituisse un problema bensì un modo diverso di vedere la vita. Ma quando ho visto Alba ho capito subito che sarebbe stato splendido stare insieme a questa bambina bellissima”, ha raccontato.

Luca Trapanese: “quando presi in braccio Alba diventammo famiglia”

Luca Trapanese e sua figlia Alba, un amore che non conosce confini. A Domenica In è in programma un’intervista particolarmente emozionante nel giorno della festa della Mamma. Unione, amore ed emozioni nell’ospitata da Mara Venier, dove Luca Trapanese racconta il suo percorso e la sua storia: “E’ grazie all’articolo 44 della legge sull’adozione, anche nella mia condizione, ho potuto adottare questa creatura. La presi in braccio all’ospedale e fummo subito una famiglia a tutti gli effetti. La nostra è una famiglia tradizionale“, ha raccontato Trapanese al corriere.it. Quest’oggi, domenica 10 maggio, il padre adottivo di Alba è dunque uno degli ospiti più attesi per l’importanza del tema.



