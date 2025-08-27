Luca Trapanese e la figlia Alba: il papà single più amato d’Italia, ora la sua storia diventa film. Ma il cuore di Luca è occupato?

Il primo caso in Italia di genitore omosessuale e single che ha adottato una bambina down è quello di Luca Trapanese, molto famoso sui social per via della sua particolare esperienza. Di certo, la sua vita non dovrebbe avere il carattere dell’eccezionalità, ma a livello legislativo è ancora difficile permettere a tutti di essere genitori. Luca testimonia ogni giorno di amare immensamente la figlia Alba, di dedicarsi a lei per farla crescere superando qualsiasi barriera data dalla disabilità.

Vista la grande risonanza che ha avuto la storia di Alba, questa sera mercoledì 27 agosto 2025 andrà in onda “Nata per te“, il film sulla vita di papà e figlia. A tal proposito, la curiosità su Luca Trapanese è altissima, non solo riguardo a questa meravigliosa esperienza di adozione, ma anche rispetto alla sua vita sentimentale. Molti di coloro che lo seguono si chiedono infatti se sia single oppure fidanzato. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Luca Trapanese è single? La frase durante la proiezione del film in Senato

Al momento non è chiaro se Luca Trapanese abbia un compagno o sia single, ma si sa per certo che nel 2023 era fidanzato. A La Volta Buona, dove era stato ospite da Caterina Balivo per parlare della sua vita con Alba, aveva detto di essere fidanzato, ma non ha mai rivelato il nome. Non solo, sperava di poter formare un nucleo familiare con la persona in questione, in modo che anche il compagno diventasse a tutti gli effetti papà di Alba.

“Mio marito per diventare padre di Alba dovrebbe adottarla così come ho fatto io, quindi vivere un lungo periodo fra tribunali e assistenti sociali affinché gli venga riconosciuto ciò che in effetti è già: il padre di Alba”, aveva detto. Sembra però che oggi Luca Trapanese sia single. Nel 2024 in occasione della proiezione di “Nata per te” in Senato, si era presentato come “padre single”, il che fa pensare che lui e il compagno si siano lasciati.

