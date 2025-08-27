Chi è Luca Trapanese, l'attivista che nel 2018 ha adottato la piccola Alba, con la sindrome di Down, da papà single

Luca Trapanese si definisce sui social “Papà single innamorato di sua figlia”. La sua storia negli anni ha fatto molto parlare: Luca, infatti, è un uomo da sempre dedito al mondo della disabilità, verso il quale si è aperto in gioventù, dedicando la sua intera vita ai più fragili. Trent’anni di solidarietà e beneficenza per Luca, che ha portato avanti progetti, aperto comunità e poi adottato lei, la sua bambina, Alba. Di recente, Luca ha raccontato da dove è nato il suo amore e la sua attenzione per gli ultimi: “Devo tutto a Diego, il mio migliore amico, che si ammalò di melanoma quando avevo solo 14 anni. Io gli sono rimasto accanto per tutto il percorso della malattia, fino all’ultimo respiro.

È stata, senza alcun dubbio, l’esperienza più dura della mia vita. Un dolore che ancora oggi faccio fatica a raccontare. Ma in quel dolore ho capito una verità che mi ha cambiato per sempre: la vita non è perfetta”. Da quel momento Luca Trapanese ha aperto il suo cuore ai più sfortunati, ai bisognosi, a chi soffre. Un percorso di vita che lo ha portato fino ad Alba.

Luca Trapanese, chi è: nel 2018 l’adozione di Alba

Nato a Napoli nel 1977, la vita di Luca Trapanese è cambiata per sempre quando nel 2018 ha adottato Alba, diventando il primo uomo single in Italia a ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down. Sfidando tabù e convinzioni, Luca Trapanese si è preso cura di Alba, diventando il suo papà, amandola in maniera smisurata. La loro storia è raccontata del libro, ora trasformato in film, “Nata per te”. Perché Alba è arrivata nella vita di Luca Trapanese come un dono dal cielo, qualcosa che da sempre era destinata a raggiungerlo. I due si mostrano quotidianamente sui social, tra sorrisi e momenti d’amore insieme.