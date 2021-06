Luca Trapanese e Alba/ La storia del papà single e gay e della sua bambina down

Una delle storie più belle sarà protagonista a Oggi è un altro giorno, la trasmissione in cui sentiremo parlare di nuovo di Luca Trapanese, il papà single e gay che ha accolto in casa sua la piccola Alba, una neonata con la sindrome di Down. La loro storia d’amore ha dell’incredibile e sarà una testimonianza importante in scena oggi proprio nel salotto di Serena Bortone che si farà portavoce di questo piccolo miracolo d’amore. Luca è un giovane uomo, è gay, è cattolico praticante, ed è impegnato nel sociale, ed è il suo nome quello che alla fine il Tribunale sceglie per l’affidamento della piccola Alba, la neonata con la sindrome di Down lasciata in ospedale dalla sua famiglia biologica e poi rifiutata da altre trenta fino a quando nella sua vita non è arrivato Luca.

PAOLA COMIN, COLLABORATRICE ALBERTO SORDI/ "Rappresentava l'italiano, era generoso"

Luca Trapanese e Alba a Oggi è un altro giorno

Era il luglio del 2017 quando l’uomo prende in mano quella che è diventata la sua bambina e oggi, a distanza di quattro anni, sarà in tv per raccontare la sua storia precisando, come ha fatto sempre, che il suo non è un gesto caritatevole ma solo un sogno che si realizza, quello di avere una figlia e una famiglia. La storia di Luca Trapanese è da sempre spunto di una riflessione sui nodi lasciati irrisolti o considerati controversi dalla politica e anche a Oggi è un altro giorno sarà lo stesso visto che la sua paternità è la tappa finale di uno strutturato desiderio che è andato incontro ad una necessità oggettiva.

LEGGI ANCHE:

ALBERTO SORDI, TANTI AMORI MA NESSUNA MOGLIE E FIGLI/ "Ha amato solo Silvana Mangano"ORNELLA MUTI, EX COMPAGNO E MARITI/ E su Alberto Sordi: "Era molto affettuoso con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA