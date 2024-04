Luca Turco chi è, fidanzato di Giorgia Gianetiempo/ Innamorati sul set di Un Posto al sole

Luca Turco chi è il fidanzato di Giorgia Gianetiempo: l’amore sul set di Un posto al sole

Luca Turco è il fidanzato di Giorgia Gianetiempo; la nota soap televisiva Un posto al sole ha scoccato la frecci di Cupido anche su di loro. Turco interpreta il ruolo di Niko, mentre Gianetiempo veste i panni della giovane e bellissima Rossella. I due si sono conosciuti e innamorati sul set nel 2017 e, da allora, sono ancora insieme.

I due sono stati inizialmente paparazzati in vacanza insieme ad Ibiza, per poi uscire allo scoperto sui social dove l’attrice non ha resistito nel condividere momenti felici insieme al suo fidanzato. “Dopo taaanta ricerca e mesi di infinite cose burocratiche, finalmente abbiamo comprato la nostra prima casa” scriveva la coppia su Instagram lo scorso anno.

Luca Turco chi è, fidanzato di Giorgia Gianetiempo: carriera

Luca Turco ha iniziato a lavorare sul set di Un posto al sole all’età di nove anni, nel ruolo di Niko Poggi. Inizialmente, Turco ha potuto essere presente sul set solo due volte a settimana per poter andare a scuola e condurre una vita quanto più lineare possibile.

Terminati gli studi, l’attore ha deciso di dedicarsi molto di più alla recitazione. Nel 2007 partecipa al cast Un posto al sole d’estate. Successivamente prende parte al set del film ispirato alla soap televisiva: Un posto al sole coi fiocchi. Proprio sul set della serie che lo ha reso famoso ha conosciuto la sua fidanzata Giorgia Gianetiempo: “Giorgia è speciale. Ci capita di litigare raramente, perché siamo in accordo su tutto e ci confrontiamo su ogni cosa” ha dichiarato l’attore a Nuovo Tv.

