Luca Urso, chi è il marito di Alessandra Tripoli: insieme da una vita intera, condividono la passione per la danza e hanno un figlio di nome Liam

Chi è Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli: una vita insieme

Ballando con le stelle 2025 questa sera riaccoglie Alessandra Tripoli, una delle storiche coach del dance show di Milly Carlucci, che quest’anno farà coppia con Filippo Magnini. La ballerina torna in pista ed è pronta a riaccendere le emozioni del pubblico con il suo innato talento e la sua profonda passione per la danza, passione che peraltro condivide nel suo privato con il marito Luca Urso.

Una coppia unita dal ballo sì, ma anche da una meravigliosa storia d’amore che dura da tantissimi anni. In merito a Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli, sappiamo che è nato nel 1988 e che è originario della Sicilia, esattamente come la sua dolce metà, e si conoscono sin da quando erano bambini.

“Le nostre mamme erano molto amiche“, ha raccontato la Tripoli in un’intervista a Confidenze. “Quando avevo pochi mesi, la mia futura suocera mi teneva in braccio. Suo figlio è nato un anno dopo di me e siamo cresciuti insieme. Presto si è capito che dovevamo frequentare una scuola di ballo“.

Alessandra Tripoli e Luca Urso: la storia d’amore e il figlio Liam

Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso hanno così scoperto la comune passione per il ballo, non solo partecipando a diverse competizioni regionali ma insegnando tale disciplina anche ai più piccoli. E, alla fine, tra di loro è sbocciata anche una storia d’amore: “Mi sono guardata dentro e ho capito che il mio ‘per sempre’ era lì, davanti a me“.

La coppia sta insieme dal 2004 e, dopo un lungo fidanzamento, hanno coronato il loro amore con la celebrazione del matrimonio nel 2016 e con la nascita del figlio Liam nel 2021. Inoltre hanno trovato in Hong Kong il loro nido d’amore: si sono trasferiti nella metropoli cinese nel 2013 per questioni lavorative e lì tuttora vivono e lavorano, ritornando saltuariamente in Italia per le loro esibizioni.

