Luca Urso è il marito di Alessandra Tripoli, la ballerina che da diversi anni è nel cast dei professionisti di Ballando con le Stelle. La danzatrice è legata da tantissimi anni al compagno Luca Urso con cui condivide la grande passione per la danza, visto che sono entrambi ballerini e si sono conosciuti quando erano giovanissimi. Il primo incontro tra i due, infatti, c’è stato quando erano entrambi piccolissimo visto che si sono conosciuti “appena nati”. “Avevo pochi mesi e la mia futura suocera mi teneva in braccio” – ha raccontato la ballerina di Ballando con le Stelle che, una volta cresciuta, ha avuto di modo di conoscere meglio Luca nella palestra dove entrambi hanno studiato danza.

A 17 anni c’è stato il primo bacio e poi i due hanno deciso di lasciare la Sicilia per trasferirsi ad Hong Kong per inseguire il sogno di diventare dei ballerini professionisti. Un amore che non conosce tempo e confine quello nato tra i due ballerini considerando che la Tripoli ha confessato: “Non esiste un ricordo di vita senza di lui”.

Luca Urso e Alessandra Tripoli: dalla Sicilia ad Hong Kong grazie al ballo

E’ un grande amore quello nato tra Luca Urso e Alessandra Tripoli: un sentimento speciale ed unico, visto che i due sono cresciuti insieme trovando nella danza la loro ancora di salvezza e il loro porto sicuro. “Siamo cresciuti insieme” – ha raccontato la ballerina di Ballando con le Stelle che ad un certo punto della sua vita ha dovuto ammettere a se stessa di essere innamorata di Luca. “mi sono guardata dentro e ho capito che il mio “per sempre” era lì, davanti a me” – ha confessato la danzatrice di Ballando facendo riferimento al compagno Luca.

Dalla loro unione nel 2021 nato anche un figlio di nome Liam. “Sono piccola di fronte alla sua leggerezza e alla sua genuinità” – ha scritto la Tripoli in una dedica d’amore al figlio Liam che le ha cambiato la vita. Oggi Alessandra e Luca vivono ad Hong Kong e continuano a lavorare nel mondo della danza.