Luca Vetrone al Grande Fratello? “Attendiamo, mi piacerebbe”/ “Perla e Beatrice donne belle peperine…”

Luca Vetrone risponde alla presunta partecipazione al Grande Fratello

Luca Vetrone è stato interpellato diverse volte al Grande Fratello da Perla Vatiero che lo ha definito “il suo prototipo”. Nel corso delle settimane sono poi circolati vari rumor che anticipavano il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’ex naufrago, in un’intervista rilasciata a TAG24, ha risposto in merito alla sua presunta partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini

“Sono sincero, sono scelte degli autori. Mi sarebbe piaciuto entrare per far conoscere un Luca diverso rispetto a quello che si è conosciuto sull’Isola dei famosi. Non lo so. Attendiamo. Perla e Beatrice? Sono due donne belle peperine. Beatrice è molto sul pezzo. Perla anche, si vede sta tirando fuori la grinta. Però stop, mi fermo qui” ha affermato il 28enne di Riccione.

Luca Vetrone sulla conduzione di Vladimir Luxuria: “Sono contento”

Vetrone, ai microfoni di TAG24, ha poi commentato anche la notizia riguardo la conduzione di Luxuria all’Isola dei Famosi: “Io sulla conduzione di Vladimir sono contento perché lei era una di quelle che mi spronava a fare sempre meglio all’Isola, quindi sono curiosa di vederla nelle vesti di conduttrice. Sono contento per lei” ha affermato il modello.

L’ex naufrago ha anche rilasciato un commento sul Festival di Sanremo 2024, appena concluso: “Sono da queste parti perché sono sempre stato un appassionato del Festival. Mi è sempre piaciuto essere e quest’anno ce l’ho fatta. Sono qui grazie a qualche brand che mi ha dato l’opportunità di partecipare“. Approderà presto nella casa del Grande Fratello? Il pubblico è molto curioso di conoscere la reazione di Perla Vatiero al suo ingresso. Non rimane che attendere!

