Chi è Luca Vetrone, nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson: dall’esordio a Uomini e Donne al 2° posto all’Isola dei Famosi.

Un nuovo ‘Bonus’ per Avanti un altro, per la gioia di chi per anni ha apprezzato le peculiarità estetiche di Daniel Nilsson che però – come confermato da Fanpage – non sarà presente nella nuova stagione. Chi è Luca Vetrone? Sarà lui ad ereditare il ruolo iconico del ‘Salottino’ e, per chi non lo sapesse, parliamo di un ragazzo che ha già bazzicato non poco nel mondo della tv.

La storia televisiva di Luca Vetrone, nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro, parte da uno dei programmi più seguiti di sempre: Uomini e Donne. Era il 2019, ma la vera e propria ‘consacrazione’ è arrivata 2 anni dopo in un’altra creatura televisiva di Maria De Filippi: Temptation Island. Qui, nel ruolo di tentatore, ha intrattenuto non poco gli appassionati e arrivando così a farsi notare per ancora un altro reality al quale ha partecipato esattamente 2 anni dopo – 2023 – ovvero l’Isola dei Famosi.

Luca Vetrone nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro: new entry per il ‘Salottino’ al posto di Daniel Nilsson

L’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2023 è forse la più corposa delle avventure televisive di Luca Vetrone – nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson – dato che riuscì addirittura a sfiorare la vittoria. Il trionfo fu opera di Marco Mazzoli, l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island si accontentò invece di un ottimo secondo posto.

Dunque, con il nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro – Luca Vetrone – e con l’addio di Claudia Ruggeri – Miss Claudia – ci aspetta una nuova stagione del game show di Paolo Bonolis ancor più avvincente e tutta da scoprire. Di certo, non mancheranno i momenti di puro divertimento e irriverenza con la complicità dell’ormai iconico ‘Salottino’.

