Luca Vetrone/ “Dopo Temptation Island ho sfiorato L’Isola dei Famosi”

Luca Vetrone è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo 2022. Il giovane è noto per essere stato uno dei tentatori dell’ultima edizione di “Temptation Island“, dove tuttavia non è riuscito a fare cadere ai suoi piedi nessuna fanciulla: “È andata un po’ così”, ha confessato.

Si è trattato, in ogni caso, del suo debutto televisivo, giunto peraltro in maniera inattesa, dal momento che “nella vita lavoro come personal trainer in una palestra a Cattolica. Sono alto 1.90 e peso circa 95 kg. Ho 27 anni, vivo a Riccione e da novembre ho iniziato a frequentare un’accademia di recitazione. Recitare è la mia passione, seguita poi dal fitness. Mi piacerebbe molto fare qualche serie tv su Netflix, dove c’è un pubblico più giovanile”. L’impegno e i buoni propositi per il futuro, a quanto pare, non mancano…

LUCA VETRONE: “PER UN SOFFIO NON SONO ANDATO A ‘L’ISOLA DEI FAMOSI'”

Nel prosieguo della sua intervista su Rtl 102.5 News, Luca Vetrone ha rivelato di avere sfiorato l’accesso a un celebre reality show di Canale 5: “Al momento sono un ragazzo molto ambizioso e ho avuto qualche mese fa la possibilità di entrare nella rosa degli osservati per L’Isola dei Famosi. Tuttavia, per una serie di circostanze non sono riuscito a prendere parte al format. Peccato, mi piacerebbe molto affrontare questo format, perché significa mettersi in mezzo alla natura. Andrei a Playa Desnuda senza problemi! Ad oggi sono molto predisposto a fare un’esperienza all’interno di un reality, intraprendendo così anche un percorso televisivo”.

Da buon personal trainer, Vetrone è affascinato dai suoi muscoli e ama mostrarli: “È come avere una Ferrari e tenerla in garage… È bello quando la gente ti guarda e devo dire che ci sono molti ragazzini che mi dicono di ambire ad avere il mio fisico”.











