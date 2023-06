Luca Vetrone, frase sibillina contro Helena Prestes per del cocco/ Bufera sul web: “Cosa voleva insinuare?”

Luca Vetrone contro Helena Prestes: scintille all’Isola dei Famosi 2023

Mancano pochi giorni alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2023 fissata per lunedì 19 giugno, ma in Honduras, il clima tra i naufraghi continua ad essere molto teso. Ancora una volta, a finire nel mirino del gruppo è stata Helena Prestes che, a detta di alcuni concorrenti, con il suo atteggiamento innescherebbe liti e discussioni. Nelle scorse ore, così, la modella è stata duramente criticata da Luca Vetrone che, insieme ad Andrea Lo Cicero, ha puntato il dito contro di lei, rea di aver mangiato un pezzo di cocco senza dirlo al grippo.

Nulla di strano se non fosse che, alcune parole dette da Vetrone, non sono piaciute ai fan di Helena che, sui social, si sono scagliati contro il naufrago. Ma cosa ha detto esattamente Luca nei confronti della modella che in tanti considerano una finalista?

Le parole di Luca Vetrone scatenano la bufera sul web

“Io credo che se lei fosse stata più furba avrebbe ammesso di essere stata sgamata e forse ci saremmo passati sopra”: sono state queste le prime parole usate da Luca Vetrone per commentare il gesto di Helena di mangiare un pezzo di cocco senza dirlo agli altri. Poi ha aggiunto: “Ma forse… perché sappiamo bene, almeno io so, che tipo di ragazza è“.

Proprio quest’ultima frase è quella che non è piaciuta al web e che ha scatenato la pronta reazione dei fan di Helena che si sono scagliati contro Luca: “Cosa voleva far intendere con ‘sappiamo che ragazza è’? Frase davvero brutta!”. “Determina a sostenere Helena ancor di più. Questo gruppo vergognoso. Andrea, Gianmaria, per non parlare dell’ultima frase di Luca ‘sappiamo che tipologia di ragazza è’. Chiunque su quell’isola, si è mangiato un pezzo di cocco qnd l’hanno diviso”, alcuni dei commenti degli utenti di Twitter.













