Luca Vetrone lasciato dalla fidanzata per una donna?/ Lo scoop dopo L’Isola dei Famosi 2023

Luca Vetrone, ex dell’Isola dei Famosi 2023, è stato lasciato dalla fidanzata per una donna?

Luca Vetrone è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Si tratta dell’unico concorrente ‘non Vip’, che con la sua prestanza fisica e lo spirito di adattamento è riuscito ad arrivare sino alla finale. Il pubblico ha imparato ad apprezzarlo sin da subito, al punto da premiarlo televoto dopo televoto, preferendolo ai volti più noti tra i concorrenti. A qualche mese dalla fine del programma spunta un’indiscrezione che lo riguarda e che punta i riflettori sulla sua vita privata.

Durante la sua permanenza in Honduras, Luca si è poco espresso sulla sua vita privata, in particolare amorosa. Il naufrago ha preferito non parlare troppo di fidanzate, ma l’indiscrezione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano punta l’attenzione proprio su questo.

Luca Vetrone, lo scoop sulla fidanzata dopo l’Isola dei Famosi: lui non replica…

Deianira ha infatti ricevuto il messaggio di una utente con contatti vicini a Luca Vetrone e, in particolare, alla sua ex fidanzata. Stando a questo messaggio, Luca sarebbe stato lasciato dalla fidanzata che a lui avrebbe preferito una donna. Ecco quanto si legge nella segnalazione: “Io sono di Rimini ma vado spesso a Riccione dove vive mia cugina e lei conosce molto bene una cara amica dell’ex fidanzata di Luca Vetrone, quello che ha fatto l’Isola dei Famosi. Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Dice che lo ha lasciato per questo. Boh, non so se è vero però mi hanno detto questa cosa e ho pensato di dirtela. Naturalmente non c’è nulla di male, siamo nel 2023! Però fa strano pensare che uno così bello e prestante, viene lasciato per una donna. Ma so che lui poverino ci è rimasto molto male per questa cosa.” Nessun commento è al momento arrivato dal diretto interessato.

