Luca Vetrone piange all’Isola dei Famosi 2023/ “Sono cresciuto con mamma, papà…”

Lo sfogo di Andrea Lo Cicero con Luca Vetrone e Paolo Noise

Un momento di confidenza si è trasformato in una commovente confessione da parte di Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo, colto da un momento di nostalgia, ammette di sentire profondamente la mancanza della moglie che aspetta un figlio. Paolo Noise prova ad incoraggiarlo ricordandogli di avere accanto una donna forte in grado di cavarsela da sola mentre lui affronta un’esperienza per la famiglia. Non riuscendo a trattenere le lacrime, Andrea non nasconde di essere comunque preoccupato ma di voler andare avanti.

Di fronte alle lacrime di Andrea, Paolo esorta anche Luca a tirare fuori le proprie paure e le proprie mancanze. “Sono un tipo riservato. Preferisco starmene in un angolo senza farmi vedere”, dice Vetrone. Paolo, però, lo sprona e Luca crolla ricordando quando gli sia mancato crescere con una figura paterna sempre presente.

Le lacrime di Luca Vetrone

Luca Vetrone confessa così di essere cresciuto con la madre e di aver sentito la mancanza di avere un padre sempre accanto. “Quanti anni avevi quando è andato via?”, chiede Paolo che condivide la stessa esperienza di Vetrone. Luca ricorda che, all’epoca, frequentava la scuola media. “Mio padre non è che mi abbia fatto mancare qualcosa, ma la presenza…”, ammette Luca. “La cosa che mi è mancata di più è raccontargli quello che mi succedeva”, dice ancora Ventrone.

“E’ una situazione che ti segna per tutta la vita, ma ti assicuro che se cresci bene cresci forte. Tu sei un bravo ragazzo e sarai un bravo padre perchè sai cosa è mancato a te”, dice Paolo mentre Luca ammette di aver visto in Andrea una figura paterna”.

