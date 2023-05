Luca Vetrone, sfuriata all’Isola contro Helena e Gianmaria/ Loro sbottano: “Sei poco uomo. Pagliaccio”

Lite tra Luca Vetrone ed Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

Dopo la lite con Marzo Mazzoli, Helena Prestes è finita al centro anche di un secondo acceso scontro, questa volta con Luca Vetrone. Il naufrago si è scagliato contro la modella brasiliana per via di un’escursione alla quale entrambi hanno partecipato insieme a Gianmaria Sainato.

Dopo la stoccata di Helena, Luca replica infatti a tono: “Che problema hai con me? Io ti ho detto che mi ha dato fastidio quell’atteggiamento, punto!” “Ma quale atteggiamento? Sei tu che sei poco uomo e non sei tornato. Io ti ho aspettato quindici minuti! Dovevo tornare perché mi facevano male le mani”, è la risposta pungente di Helena.

È a questo punto che Luca tira in ballo Gianmaria, fino a quel momento rimasto a guardare la discussione senza intervenire: “Ma tu volevi pescare o no? Allora parla, diglielo! Non gliel’hai detto, sta dando la colpa a me! Ti svegli o no?” I toni di Luca sono molto alti e particolarmente furiosi, al punto che Gianmaria è basito e replica: “Ti vuoi stare calmo un attimo? Sembri un pagliaccio, ma sei impazzito? È inutile che te la prendi con me, è lei che ti sta attaccando!” La lite si placa, ma Helena viene poi affrontata da alcuni naufraghi che cercano di darle qualche consiglio per andare d’accordo con gli altri.

“Tu devi vivere, essere meno dittatrice, avere meno imposizione sulle persone e non approfittartene di alcune persone. Stiamo cercando di farti capire qualche errore dov’è.” le dice infatti Fabio dei Jalisse, senza tuttavia particolare successo.











