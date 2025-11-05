Luca Vezil, a distanza di anni, è tornato a parlare della sofferta rottura con Valentina Ferragni: “Mi è mancata la terra sotto i piedi…”.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma Luca Vezil ricorda perfettamente la difficile rottura con Valentina Ferragni e il contraccolpo vissuto quando l’amore è giunto ai titoli di coda. Ospite nel podcast ‘Hey Luca’ – come riporta BlogTivvu – l’influencer ha raccontato nuovi dettagli legati alla liaison conclusa nel 2022 e soprattutto rispetto a quanto sia stato duro per lui il periodo successivo alla scelta di prendere strade diverse.

Innanzitutto Luca Vezil ha sottolineato l’importanza della relazione, soprattutto considerando come in quel periodo vivesse anche dal punto di vista personale e professionale una lunga serie di cambiamenti: “Per amore ho fatto grandi scelte”, ha sottolineato l’influencer riferendosi al legame con Valentina Ferragni; quelle stesse scelte sono state però la fonte di un malessere intenso quando l’amore è giunto alla conclusione: “Ho lasciato la mia città, la mia famiglia, gli amici… Quando è finito tutto mi è mancata la terra sotto i piedi”.

Luca Vezil e il contraccolpo personale dopo la rottura con Valentina Ferragni: “Ho perso un mondo…”

E’ l’altro lato della medaglia, il contraccolpo inevitabile di un amore che finisce soprattutto quando il rapporto è scandito da scelte radicali e da un’ampia condivisione che abbraccia anche il settore professionale. “Abbiamo condiviso amicizie, progetti” – ha raccontato Luca Vezil, come riporta BlogTivvu – in relazione alla liaison del passato con Valentina Ferragni – “Quando un rapporto finisce non è solo la persona che perdi ma anche un intero mondo che avevi costruito insieme”.

Con il tempo Luca Vezil è riuscito a superare quel momento; ha anche ritrovato l’amore al fianco di Virginia Stablum anche se, lo scorso anno, è nuovamente giunto alla rottura. Ora, come da lui sottolineato, la consapevolezza sui rapporti sentimentali è accompagnata da una maggiore maturità; un percorso che in ogni caso ha scandito una crescita importante a dispetto delle difficoltà del tempo.